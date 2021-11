Déjà une promotion pour le nouvel écran gaming 4K de Huawei (avec ou sans barre de son)

Voilà à peine quelques mois que Huawei a présenté deux nouveaux moniteurs, que l'un d'entre eux est déjà en promotion. Il s'agit du modèle MateView GT, ce dernier est dédié au gaming et possède de bons arguments pour satisfaire au mieux les joueurs assidus. En ce moment son prix passe de 549,99 euros à 499,99 euros chez plusieurs e-commerçants.

Durant l’été 2021, Huawei a tenu une conférence durant laquelle la firme a présenté quelques nouveaux produits, dont deux écrans PC, l’un consacré pour la productivité et l’autre pour le gaming. Ce dernier à de quoi séduire les joueurs, notamment par ses caractéristiques qu’ils proposent : une définition WQHD, un taux de rafraîchissement élevé et surtout une barre de son déjà intégrée. C’est donc un moniteur complet qui profite en ce moment d’une remise de presque 10 % sur son prix initial.

Un moniteur gaming intéressant, car …

Il propose une dalle VA incurvée de 34 pouces en définition WQHD

Il a un taux de rafraîchissement élevé (165Hz) et un temps de réponse faible

Et le véritable plus : il est équipé d’une barre de son

Au lieu d’un prix barré à 549,99 euros, le moniteur gaming Huawei MateView GT de 34 pouces est actuellement en promotion à 499,99 euros sur le site officiel du constructeur, soit une remise immédiate de 50 euros. La plupart des e-commerçant se sont alignés sur ce prix. Retrouvez le nouvel écran gaming de Huawei chez le géant Amazon, la Fnac, mais aussi chez Darty et Boulanger.

Retrouvez le Huawei MateView GT à 499,99 € sur le site officiel

Pour ceux qui disposeraient déjà d’un système de son dans leur setup, Huawei a également décliné son moniteur sans dispositif audio. Et il est également en promotion, il passe de 499,99 euros à 399,99 euros, soit 100 euros de remise immédiate.

Retrouvez le Huawei MateView GT (sans barre de son) à 399,99 € sur le site officiel

Un moniteur qui favorise l’immersion

Avec ce moniteur d’une diagonale de 34 pouces, on fait face à un format imposant, mais ce format reste confortable surtout que l’écran à la particularité d’être incurvé à hauteur de 1500R. Cela va permettre de favoriser l’immersion en jeu, notamment avec les bordures fines sur 3 côtés.

Mais là où le constructeur tire son épingle du jeu, c’est en proposant une barre de son intégré à l’écran pour pousser l’immersion à son maximum. Elle embarque deux haut-parleurs de 5W qui permettent d’offrir un son stéréo de bonne qualité. Puis, elle fait son petit effet, dès que vous ajusterez le volume, la barre de son s’illuminera pour avoir une touche colorée. De plus, Huawei intègre deux micros qui vont pouvoir capter votre voix jusqu’à 4 mètres de distance à 360°, grâce une intelligence artificielle. Donc lorsque vous jouerez en ligne, pour parler avec vos partenaires de jeux, le son de votre voix sera restitué de manière claire et nette.

Conçu pour les gamers

Pensé pour les joueurs, Huawei a mis le paquet et propose une dalle LCD qui affiche une résolution WQHD 3840 x 1440 pixels, avec un taux de contraste de 4000:1. Ainsi, vous profiterez d’une bonne qualité d’image, avec des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et des couleurs éclatantes sur un grand-angle de vue. D’ailleurs, il est même compatible HDR10 pour des images plus détaillées.

Sa dalle propose un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable pour les jeux de type FPS. Il s’accompagne d’un temps de réponse de 4ms, si c’est un plus élevé que ce que peut proposer la concurrence, cela reste suffisant pour atteindre vos ennemis. Quant à la connectique de cet écran, elle est plutôt complète avec deux entrées HDMI, une entrée USB-C, une entrée DisplayPort et une prise casque.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire la fiche technique du moniteur gaming de Huawei.

