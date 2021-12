Le récent écran gaming Huawei MateView GT, avec sa barre de son, chute à 450 €

Huawei a dévoilé en juin dernier deux nouveaux écrans de PC haut de gamme, dont l'un est destiné au gaming. Ce modèle, le MateView GT, se défend très bien avec notamment sa barre de son intégrée. Il devient encore plus intéressant actuellement avec une promotion, qui fait passer son prix de 549,99 euros à 449,99 euros chez Boulanger.

C’est en juin dernier que Huawei a élargi sa gamme de moniteurs avec deux nouveaux écrans PC premium, l’un étant dédié à la bureautique, et l’autre au gaming. Et c’est précisément ce dernier, le MateView GT, qui nous intéresse aujourd’hui. D’abord pour sa fiche technique intéressante, avec son écran incurvé WQHD rafraîchi à 165 Hz et sa barre de son intégrée, mais aussi pour son prix, qui diminue de 100 euros en ce moment.

Les points essentiels de l’écran Huawei MateView GT

Une dalle VA incurvée de 34 pouces + WQHD

Un écran rafraîchi à 165 Hz

Avec une barre de son inférieure

Lancé à 549,99 euros, l’écran PC gaming Huawei MateView GT (34 pouces) est désormais affiché à 449,99 euros chez Boulanger. Sachez qu’il est également disponible à la Fnac avec 20 euros de plus, à 469,99 euros.

Un grand écran immersif

Avec sa diagonale de 34 pouces, nul doute que le moniteur Huawei MateView GT offrira une expérience immersive aux gamers et gameuses exigeants. En plus, cet écran réglable est incurvé à hauteur de 1500R, avec un ratio classique 21:9. Ajoutons à cela une dalle VA dotée d’une définition WQHD (3840 x 1440 pixels) et compatible HDR10, avec un taux de contraste de 4000:1. Soit l’assurance de profiter d’une excellente qualité d’image, avec en plus des noirs plus profonds et une colorimétrie maîtrisée.

De plus, la dalle dispose d’un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, qui offrira une belle fluidité au cours des sessions de jeu. Son taux de réponse, qui s’élève à 4 ms, n’est pas le plus court sur le marché, mais cela sera amplement suffisant pour profiter d’une bonne réactivité dans les actions.

Un moniteur avec un petit plus

Mais l’un de ses principaux atouts, c’est sa barre de son intégrée à l’écran. Ainsi, le modèle se dote de deux haut-parleurs de 5 W, qui permettent de profiter d’un son stéréo de qualité. Pour régler le volume, vous n’aurez qu’à glisser votre doigt le long de la barre de son, ce qui déclenchera d’ailleurs un éclairage coloré plutôt appréciable. Et ce n’est pas tout : le MateView GT embarque aussi deux microphones pour capter votre voix à 360°, jusqu’à 4 mètres de distance. Une intelligence artificielle se chargera d’améliorer la clarté de votre voix, pour être bien entendu par vos partenaires.

Pour finir, l’écran Huawei MateView GT compote deux entrées HDMI, une entrée USB-C, une entrée DisplayPort et une prise casque.

Et du côté de la concurrence ?

