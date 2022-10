L’écran PC incurvé Huawei MateView GT (34″, QHD, 165 Hz) chute sous les 400 €

Doté d'une solide fiche technique, et notamment d'une bonne réactivité, l'écran Huawei MateView GT 34 assure des performances idéales pour les joueuses et joueurs, mais aussi pour les personnes en télétravail en quête d'une grande dalle. Actuellement, il est proposé à 399,99 euros au lieu de 499,99 euros sur le site de Huawei.

En juin 2021, Huawei a élargi sa gamme de moniteurs avec un nouvel écran dédié à la bureautique, et un autre plus taillé pour le gaming. Ce dernier, le MateView GT, est celui qui nous intéresse aujourd’hui. Cet écran réactif est idéal pour les longues sessions de jeu, notamment grâce à sa grande dalle confortable qui permet de ne louper aucun détail. Habituellement plutôt onéreux, le Huawei MateView GT 34 bénéficie actuellement d’une réduction de 100 euros, ce qui le rend encore plus recommandable.

Ce qu’il faut retenir de l’écran Huawei MateView GT 34

Une dalle QHD incurvée de 34 pouces

Un écran rafraîchi à 165 Hz

Avec la technologie HDR

D’abord affiché à 499,99 euros, puis réduit à 429,99 euros, l’écran PC Huawei MateView GT 34 est désormais proposé à 399,99 euros sur le site de Huawei grâce au code promo ACRAZY30. À noter que ce modèle ne dispose pas de barre de son. Si vous souhaitez profiter de cet ajout, la référence dotée d’une barre de son est aussi en réduction : elle passe de 549,99 euros à 439,99 euros grâce à une promotion doublée du code promo ACRAZY30.

Si vous souhaitez un plus petit écran, et accessoirement payer moins cher, vous pourrez toujours miser sur le modèle Huawei MateView GT 27, disponible à 219,99 euros au lieu de 399,99 euros sur le site de Huawei.

Un écran immersif idéal pour le gaming

Le Huawei MateView GT 34 se démarque d’abord par sa dalle dotée d’une diagonale conséquente de 34 pouces, de quoi offrir à l’utilisateur une expérience bien immersive. De plus, cet écran réglable est incurvé à hauteur de 1500R, avec un format 21:9, ce qui permet de profiter de plus d’espace par rapport à un affichage en résolution 16:9. Ajoutons à cela une dalle VA avec une définition QHD (3840 x 1440 pixels) et compatible HDR10, agrémentée d’un taux de contraste de 4000:1. Soit l’assurance de profiter d’une excellente qualité d’image, avec en plus des noirs plus profonds et une colorimétrie maîtrisée. Bref, un écran confortable pour les joueuses et joueurs, mais aussi pour les télétravailleurs qui auraient besoin d’une grande surface de travail.

L’écran PC Huawei MateView GT 34 est aussi très réactif grâce à son taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, grâce auquel on aura donc droit à une belle fluidité lors des sessions de jeu. En revanche, son taux de réponse, qui s’élève à 4 ms, n’est pas le plus court sur le marché, mais cela sera amplement suffisant pour profiter d’une bonne réactivité dans les actions.

D’autres fonctionnalités bien pratiques

Parmi les autres fonctionnalités qui rendent le Huawei MateView GT 34 agréable à utiliser, notons la présence du mode « Dark Field Control », qui permet de régler la luminosité de l’écran lorsque certaines scènes de votre jeu sont trop faiblement éclairées. De quoi repérer plus facilement des ennemis bien cachés dans l’obscurité. Par ailleurs, l’écran vous donne aussi la possibilité de modifier rapidement les paramètres d’affichage pour vous adapter au mieux à différents types de jeu, et ce, grâce au bouton physique à 5 directions facilement accessible.

Enfin, concernant sa connectique, le Huawei MateView GT 34 embarque un port USB-C, deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort ainsi qu’un port jack 3,5 mm pour casque et micro.

Et les autres grands écrans ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références dotées d’une grande diagonale pour jouer ou pour travailler confortablement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC Ultrawide 21/9 et 32/9 en 2022.

