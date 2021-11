FreeBuds Pro, MateView GT, MateBooks : découvrez les meilleures promotions du Black Friday chez Huawei

C’est aujourd’hui que le Black Friday débute chez HUAWEI, et avec lui, de fortes réductions sur bon nombre de ses produits. Écouteurs true wireless, montres connectées, PC portables et autres écrans, on fait le tour des meilleures promotions disponibles sur le shop de HUAWEI.

Si HUAWEI est connu avant tout pour ses smartphones, son catalogue possède bien d’autres produits tout aussi intéressants. Le constructeur propose en effet toute une gamme d’objets connectés et d’ordinateurs qui bénéficient pleinement du savoir-faire de la marque. Des produits qui sont aujourd’hui soldés par la marque à l’occasion du Black Friday, et qui disposent de réductions importantes pouvant atteindre les 50 %. On vous explique tout sur ces bonnes affaires à travers une sélection de 5 produits à ne surtout pas manquer.

Les Huawei FreeBuds Pro à 99,99 euros (au lieu de 199,99 euros)

Avec ses FreeBuds Pro, HUAWEI propose une paire d’écouteurs sans fil qui frappe juste pour leur catégorie de prix. Ils se démarquent principalement grâce à deux caractéristiques : la qualité de leur son, ainsi que leur réduction de bruit active particulièrement efficace. Côté son, les FreeBuds Pro proposent une prestation très équilibrée, avec des basses bien présentes, mais qui ne prennent jamais le pas sur le reste des fréquences, voix comprises. La réduction active de bruits, pour sa part, s’avère très efficace avec trois niveaux de filtrage différents. Pour terminer, les FreeBuds Pro disposent d’une bonne autonomie, suppléée par une recharge rapide efficace, et un boîtier de charge permettant de récupérer 100 % de batterie en moins d’une demi-heure.

À l’occasion des promotions du Black Friday, les écouteurs FreeBuds Pro voient leur prix descendre de cent euros, pour passer de 199,99 euros à 99,99 euros.

La Huawei Watch GT 2 46mm Sport à 99,99 euros (au lieu de 229,99 euros)

La WATCH GT 2 46mm Sport est une montre connectée qui allie élégance et performance, avec un focus sur le suivi de l’activité physique. Reprenant dans les grandes largeurs le design de la WATCH GT, cette nouvelle itération brille par sa sobriété, et bénéficie de quelques petites touches du plus bel effet, à l’image de son écran qui bénéficie désormais d’une dalle en verre qui file jusqu’aux bords du boîtier. Capable de se transformer en centre de notification si le besoin s’en fait sentir, elle est avant tout une excellente compagne pour tout ce qui touche à l’activité physique. Mesure du rythme cardiaque, analyse du sommeil, suivi des activités physiques, y compris dans l’eau, elle vous accompagnera partout. D’autant plus que ce nouveau modèle dispose d’une autonomie titanesque, pouvant aller jusqu’à deux semaines.

Habituellement vendue 229,99 euros, la montre connectée HUAWEI WATCH GT 2 46mm Sport est actuellement disponible à 99,99 euros. Veillez à bien sélectionner la couleur noire pour bénéficier de ce prix.

Le Huawei MateView GT 27 pouces à 299,99 euros (au lieu de 399,99 euros)

Après les smartphones, les écouteurs ou encore les PC portables, HUAWEI s’est attaqué au marché des écrans d’ordinateur, et avec un certain succès il faut le dire. La gamme MateView se décline en version bureautique (très bien reçue en nos colonnes) et gaming avec des produits de très bonne qualité. Le MateView GT 27 pouces est un écran gaming qui dispose d’une dalle incurvée avec une définition de 2560 par 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Compatible avec les technologies HDR, il possède aussi un rapport de contraste de 4000:1 et une compatibilité à 90 % avec le gamut DCI-P3, lui assurant une très belle qualité d’image. Il dispose en outre de nombreuses fonctionnalités gaming intégrées, qui en font l’allié idéal pour les joueurs les plus exigeants.

Durant le Black Friday, HUAWEI propose une jolie promotion sur le MateView GT 27 pouces, qui passe de 399,99 euros à 299,99 euros.

Le Huawei MateBook 14 2020 R7 à 749,99 euros (au lieu de 1099,99 euros)

Les MateBook de chez HUAWEI sont des laptops extrêmement bien conçus, qui offrent des prestations particulièrement satisfaisantes au regard de leur tarif. Le MateBook 14 R7 par exemple, s’avère idéal pour les travailleurs nomades grâce à son faible encombrement et sa légèreté (1,49 kg pour 15,9 mm d’épaisseur). Cela ne l’empêche pas d’offrir un confort d’utilisation exemplaire grâce à une dalle tactile lumineuse 2K au format 3:2, qui offre un espace de travail étendu. Côté performances, cet ordinateur peut compter sur un processeur Ryzen 4000H, une carte graphique intégrée AMD Radeon, 16 Go de RAM ainsi que 512 Go de stockage.

Disponible à 1099,99 euros en temps normal, le MateBook 14 2020 R7 bénéficie actuellement d’une réduction de 350 euros qui le fait descendre à 749,99 euros.

Le Huawei MateBook X Pro i7 2021 à 1199,99 euros (au lieu de 1799,99 euros)

Avec son MateBook X Pro, HUAWEI nous propose le nec plus ultra de ses PC portables. Sur un châssis en aluminium d’une grande sobriété, le constructeur a installé une dalle IPS tactile de 13,9 pouces pour une définition de 3000 par 2000 pixels. De quoi offrir une jolie surface de travail, et des images d’une grande qualité grâce à la couverture à 100 % de l’espace sRGB. Dans ses entrailles, cet ultrabook embarque un Intel Core i7 de 11ème génération, 16 Go de RAM, un GPU Intel Iris Xe et 512 Go de stockage. Une configuration largement suffisante pour accomplir la plupart des tâches que vous pourrez lui demander au quotidien. Sachez enfin que ce MateBook X Pro bénéficie d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 11 heures.

Sorti en avril dernier, le MateBook X Pro i7 bénéficie en ce moment d’une solide réduction qui le fait passer de 1799,99 euros à 1199,99 euros. Sachez enfin que pour un euro de plus, vous pourrez obtenir une housse de protection pour ce laptop.