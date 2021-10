TV 4K OLED : la LG 55G1 (avec HDMI 2.1) coûte aujourd’hui 600 € de moins

Parmi les téléviseurs OLED signés LG sortis cette année, une gamme se démarque : les modèles G1, avec leur nouvelle dalle EVO. Cette qualité a un prix, mais la version 55 pouces est un peu moins chère en ce moment grâce à une promotion faisant passer son prix de 2 290 euros à 1 690 euros chez Boulanger.

Lancée en 2021, la gamme de TV OLED G1 de LG a introduit la nouvelle génération de dalles EVO du constructeur coréen, qui assurent entre autres une meilleure luminosité. Ajoutons à cela une télévision pensée pour être accrochée au mur comme une œuvre d’art, et on obtient là une référence qui se hisse sans problème sur le podium. Habituellement, les TV OLED de LG se vendent à prix fort, mais heureusement, certaines réductions suffisent à adoucir (un peu) la facture. C’est le cas de la TV OLED55G1, qui profite de 600 euros de réduction en ce moment.

Les points essentiels de la TV LG OLED55G1

L’excellente qualité de la dalle OLED Evo

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Prise en charge du HDMI 2.1

Auparavant affichée à 2 290 euros, la TV LG OLED55G1 est désormais proposée à 1 690 euros chez Boulanger.

Une TV aux airs de tableau

La TV OLED55G1 de LG adopte un design tout en finesse, et une diagonale de 55 pouces confortable même dans les petits espaces. Surtout, ce modèle a été pensé pour être accroché à un mur, pour en faire une véritable œuvre d’art. Si vous souhaitez miser sur un style différent, il sera également possible de poser l’écran sur des pieds ou un trépied.

Quoi qu’il en soit, la TV OLED55G1 saura faire impression dans votre intérieur, et sa dalle OLED Evo n’y est pas pour rien. Grâce à des pixels autoémissifs, la luminosité a été considérablement améliorée, et les contrastes seront toujours aussi définis. Les noirs infinis et les couleurs bien vives seront aussi au rendez-vous pour compléter l’affiche. Bref, la dalle Evo est une vraie avancée, et elle améliore nettement l’expérience de ses utilisateurs.

De nombreuses compatibilités pour une TV puissante

La TV LG OLED55G1 propose une compatibilité avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 (mais pas HDR10+) et le Dolby Vision. Côté son, on aura droit à une émulation Dolby Atmos. Le mode Filmmaker, que l’on retrouve sur un grand nombre de TV de la marque, sera aussi disponible, et permettra à l’image de coller parfaitement à la vision de la réalisatrice ou du réalisateur du film visionné. Un petit plus appréciable pour les séances ciné à la maison.

De plus, côté performances pures de la TV, celles-ci seront assurées par le processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, qui s’occupera de la mise à l’échelle des contenus HD, ainsi que les ajustements au niveau du son.

Le gaming n’a pas été oublié

Si la TV LG OLED55G1 est idéale pour profiter au maximum des films et séries, elle l’est tout autant pour le gaming. Elle a en effet l’avantage d’être dotée d’une connectique HDMI 2.1, laquelle autorise la 4K@120 IPS ainsi que le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre le phénomène de tearing, soit les déchirures d’écran. Ajoutons à cela un taux de réponse d’1 ms seulement, ainsi que des certifications G-Sync et AMD FreeSync pour la fluidité des images. L’écran est par ailleurs rafraîchi à 120 Hz, ce qui ne fera qu’augmenter cette fluidité lors de vos sessions.

Enfin, cette TV tourne sous le système d’exploitation WebOS 6.0, une interface toujours aussi épurée. Elle est aussi compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôle à la voix. AirPlay2 et Miracast seront également de la partie et vous permettront de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Côté connectique, on pourra compter sur 4 ports HDMI 2.1, 3 ports USB, une sortie optique, une prise casque, une entrée antenne, une entrée satellite et un port Ethernet.

