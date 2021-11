Les téléviseurs LG sont devenus de véritables Apple TV avec l’arrivée d’Apple Music

LG vient d'annoncer l'arrivée de l'application Apple Music sur ses TV. Cette application s'ajoute à Apple TV mais aussi à la fonction Apple AirPlay.

Plus tôt dans l’année, les auditeurs d’Apple Music sur Android ont pu profiter de l’audio spatial Dolby Atmos et des fonctionnalités de streaming de qualité lossless qui ont également fait leurs débuts sur iOS, iPadOS et macOS.

Apple collabore également avec les fabricants de téléviseurs, AirPlay et Apple TV sont arrivés sur Samsung, Sony et LG. Le groupe californien vient désormais de déployer Apple Music sur les TV LG.

Plus concrètement, vous pouvez désormais accéder à votre compte Apple Music sur les téléviseurs de LG, même si vous n’avez pas d’Apple TV. Ce lancement s’inscrit dans la stratégie d’Apple consistant à accorder plus d’attention à ses services et à les rendre disponibles sur du matériel non-Apple. Pour rappel, Apple Music avait déjà fait son entrée sur la plateforme Tizen de Samsung.

A partir de webOS 4.0 que l’on retrouve sur les TV LG de 2018

Le service de streaming musical est disponible pour tous les téléviseurs de la marque fonctionnant sous webOS version 4.0 et les versions supérieures. Comme webOS 4.0 n’a été déployé qu’en 2018, l’application Apple Music est donc disponible sur les TV de la gamme C8 (et les suivantes).

Get ready to turn up the volume 🔊 @AppleMusic is now on LG Smart TVs with over 90 million songs streaming ad-free. pic.twitter.com/bI3BdbLqjr — LG Electronics (@LGUS) November 17, 2021

L’interface utilisée est la même que celle de l’Apple TV 4K. Avec Apple TV, Apple Music et AirPlay, les TV LG sous webOS sont donc de véritables Apple TV.

L’application est conçue pour les TV LG permet d’accéder à tous les titres, les listes de lecture, les vidéos musicales 4K et à la radio Apple Music. Elle prend également en charge les titres dont les paroles sont synchronisées, ce qui permet de chanter tout en lisant les paroles sur un grand écran.

