Vous pouvez désormais profiter d’Apple Music depuis votre TV Samsung

L'application Apple Music est désormais disponible sur les téléviseurs Samsung lancés depuis 2018. De quoi prolonger un partenariat entre Apple et Samsung qui commence à durer.

Apple Music a été l’un des premiers services de la firme américaine à s’ouvrir à d’autres plateformes que les siennes. Si l’on met de côté l’application simplifiant le passage d’Android à l’iPhone, il s’agissait par ailleurs de la première app développée par Apple à être proposée sur le Google Play Store.

Désormais, Apple va un peu plus loin et s’ouvre aux téléviseurs, du moins du côté de Samsung. Le constructeur coréen a en effet publié un communiqué ce jeudi pour annoncer la disponibilité d’Apple Music sur ses téléviseurs connectés. Cela concerne aussi bien les modèles les plus récents que ceux, un peu plus anciens, lancés depuis 2018. L’application peut ainsi être téléchargée directement depuis la boutique d’application de Samsung Smart TV. Il suffit alors à l’utilisateur de s’identifier à son compte Apple au sein du service pour profiter de l’application de streaming musical.

Un partenariat déjà entamé avec Apple TV

Samsung se félicite par ailleurs d’être le premier constructeur de téléviseurs à embarquer Apple Music. Ce n’est pas la première fois que Samsung se fait remarquer pour un partenariat avec Apple. En mai 2019, le constructeur coréen avait ainsi mis à jour ses téléviseurs pour qu’ils puissent profiter d’Apple TV et de la fonctionnalité AirPlay 2. La firme avait également intégré Apple TV+ dès son lancement en novembre dernier sur ses téléviseurs connectés.

L’application Apple Music permet de profiter de l’ensemble des 60 millions de titres disponibles sur Apple Music, mais aussi de retrouver ses playlists, les clips proposés sur le service, ou la radio Beats 1. En outre, l’application pour téléviseur permet aussi d’accéder à certaines fonctionnalités pendant le confinement comme « à la maison avec Apple Music » avec des playlists éditorialisées ou des diffusions en direct de certains artistes confinés chez eux.