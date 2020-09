Apple TV arrive sur les TV LG de 2018, AirPlay 2 et HomeKit aussi

Alors que la firme sud-coréenne ne voulait réserver ces possibilités qu’à ses téléviseurs les plus récents, les modèles Oled et Super UHD de 2018 vont bien avoir le droit à Apple TV, AirPlay 2 et HomeKit. La pression des clients a été la plus forte pour que la compatibilité soit totale.

Le partenariat entre Apple TV et LG s’étend. Après les téléviseurs de 2019, le service vidéo de la marque à la pomme arrive enfin sur les écrans LG de 2018. La firme sud-coréenne l’a indiqué dans un message posté sur Twitter.

Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG's 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available — LG UK (@LGUK) September 7, 2020

Les écrans Oled et Super UHD sous webOS sortis en 2018 vont donc voir progressivement apparaître l’application Apple TV et même le service de streaming vidéo sur abonnement Apple TV+. Les modèles UHD pourraient être ajoutés très prochainement.

Les utilisateurs peuvent ainsi voir apparaître Apple TV dans leur barre d’applications au démarrage du téléviseur. Ils accèdent aux programmes partenaires, mais aussi aux différents services sur abonnement (Canal+, Apple TV+, OCS, etc.) et à la possibilité de louer ou acheter des films, séries, documentaires.

AirPlay 2 et HomeKit finalement compatibles aussi

Et la branche britannique de la marque ajoute même que AirPlay 2 et HomeKit seront compatibles d’ici la fin de l’année pour pouvoir streamer directement du contenu depuis un autre appareil et potentiellement piloter ou ajouter les écrans LG dans vos scénarios de domotique.

Ces compatibilités n’étaient initialement pas prévues par LG. Mais la pression des clients mécontents a été la plus forte. Et elle a déclenché la grogne désormais de ceux qui ont investi dans des modèles de 2016 ou 2017 qui ont lancé une pétition pour obtenir gain de cause.

Apple avait annoncé en début d’année l’arrivée de son service Apple TV sur les écrans Samsung, Sony, LG et Vizio.