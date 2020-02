Apple TV et Apple TV+ débarquent sur les téléviseurs de LG de 2019

Sommaire 658409

LG a annoncé ce mardi l'arrivée des services Apple TV et Apple TV+ sur ses téléviseurs de l'an dernier. Les applications sont disponibles au téléchargement dans le LG Home Launcher.

Il y a un mois, lors du CES de Las Vegas, LG frappait un grand coup en annonçant l’arrivée d’Apple TV et Apple TV+ sur ses propres téléviseurs, y compris les modèles plus anciens de 2018 et 2019.

Ce mardi, LG France a annoncé être passé à l’acte et confirme la mise à disposition des deux applications sur sa plateforme WebOS. « Aisément accessible depuis le LG Home Launcher, l’application Apple TV offre aux propriétaires de téléviseurs LG la possibilité de s’abonner et d’accéder à Apple TV+, le nouvel abonnement vidéo d’Apple », indique ainsi LG. Concrètement, ce sont les téléviseurs LG de 2019, comme le OLED55E9 par exemple, qui peuvent désormais bénéficier de la plateforme de vidéo à la demande d’Apple.

L’accès aux productions originales Apple

Pour rappel, Apple TV Plus a été lancé le 1er novembre dernier par la firme américaine. Il s’agit d’un service de vidéo à la demande, concurrent de Netflix, Amazon Prime ou OCS. Parmi les séries phares disponibles depuis le lancement, on compte The Morning Show, See, For All Mankind, Dickinson, Snoopy in Space, Gjost Writer et The Eelephant Mother. Contrairement à ses concurrents, le service ne propose en effet que des productions originales.

Surtout, Apple TV Plus n’est disponible que sur une sélection de plateformes. Outre la version Web et les appareils iOS ou MacOS, le service n’était proposé jusqu’à présent que sur les téléviseurs Samsung, Sony et LG les plus récents. En l’intégrant à son catalogue de téléviseurs de 2019, LG permet donc à davantage de ses utilisateurs d’en profiter, moyennant un abonnement de 4,99 euros par mois.