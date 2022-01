LG : le cloud gaming GeForce Now arrive officiellement sur les TV compatibles

Annoncé fin 2021, le service de cloud gaming Nvidia GeForce Now est désormais officiellement disponible sur les téléviseurs LG sortis en 2021. Vous pourrez ainsi jouer à vos jeux vidéo PC sur votre écran du salon, avec une simple manette.

GeForce Now continue d’étendre son cloud gaming. Le service de Nvidia est désormais officiellement disponible sur les téléviseurs LG en attendant d’atterrir chez Samsung. Le fabricant américain en a fait l’annonce ce jeudi en parallèle des ajouts de jeux sur sa plateforme.

La simplicité du jeu sur écran TV

Jusque-là en bêta, GeForce Now est lancé sur les écrans LG 2021 4K en OLED, QNED, NanoCell et UHD. Le service de jeu en cloud gaming pourra tourner jusqu’en 1080p à 60 images par seconde. Il rejoint ainsi Google Stadia qui était déjà proposé sur les téléviseurs les plus récents.

Pour que leurs propriétaires en profitent, il suffira de télécharger l’application sur le LG Content Store et de la lancer sur votre téléviseur. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à connecter une manette (Xbox, DualSense ou Nvidia Shield) ou un duo clavier-souris en Bluetooth pour pouvoir jouer.

En nouant un tel partenariat avec LG et Samsung, Nvidia s’ajoute de nouveaux supports, après le smartphone, la tablette, le PC Windows ou le Mac. Cela offre aussi une solution supplémentaire sur téléviseur à sa Nvidia Shield qui vient récemment de passer sous Android 11 et propose du jeu en 4 K.

L’affichage amélioré pour le jeu

Et si vous êtes déjà utilisateur de GeForce Now, le mois de janvier apporte aussi une mise à jour avec de multiples ajouts. A commencer par le déploiement d’options de mise à l’échelle de la résolution pour vos jeux qui va compenser la différence entre votre résolution de diffusion liée à la bande passante de votre réseau et votre résolution d’affichage qui peut être supérieure.

Trois modes d’upscaling seront proposés : Standard par défaut (impact minimal sur les performances); Amélioré, pour une meilleure qualité d’affichage (mais avec un risque de latence), AI enhanced pour certains GPU Nvidia et la Shield TV. Ce dernier mode offre la meilleure qualité avec la mise à l’échelle et la réduction de contenu si votre résolution d’affichage est inférieure à celle de diffusion.

Les streamers vont aussi profiter d’améliorations de personnalisation avec de nouveaux réglages possibles en cours de session des paramètres de qualité du streaming. Le streaming sur le web va aussi voir sa résolution de streaming améliorée pour les appareils qui ne sont pas en mesure de décoder un bitrate de streaming élevé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.