LG OLED EX : la promesse est une luminosité en hausse de 30 %

L'OLED a beaucoup de qualité mais un de ses défauts, quand on le compare aux technologies LED, mini LED ou microLED, est sa luminosité moins importante. LG Display introduit donc ses nouvelles dalles OLED EX.

Au CES 2021, LG avait introduit sa nouvelle technologie OLED Evo sur la série G1. La principale nouveauté de cette technologie était une luminosité maximale plus importante.

Comment ? La structure de la dalle OLED était la même, sauf que pour chaque pixel, composé de quatre sous-pixels (un vert, un rouge, un bleu et un blanc), les sous-pixels blancs et rouges étaient plus gros afin d’améliorer la luminosité maximale de la dalle. Ils ont également utilisé des éléments organiques en deutérium qui supportent mieux la montée en température.

On a obtenu plus de 780 cd/m² en pic de luminosité, ce qui est impressionnant pour une dalle OLED. Pour comparaison, le pic de luminosité d’un téléviseur OLED C1 était de 660 cd/m² environ. Mais ce n’est pas le record des dalles OLED, étant donné que la Panasonic 65HZ2000 dépasse les 950 cd/m².

En 2022, LG introduit donc une nouvelle technologie nommée OLED EX… avec +30 % de luminosité promise.

OLED EX : une plus grande luminosité

Concernant la structure des panneaux, LG Display déclare que les dalles OLED EX utilisent pour la première fois des éléments organiques en deutérium au lieu de ceux à base d’hydrogène.

Le choix du deutérium est lié à sa capacité à augmenter la luminosité des écrans tout en conservant un rendement élevé sur le long terme. Pour l’utiliser, cependant, LG a dû optimiser le procédé pour l’appliquer aux émetteurs organiques.

L’apport de luminosité apporté par le changement des composants organiques est également combiné à ce que l’on appelle le « machine learning« .

Un ensemble d’algorithmes permet aux écrans OLED EX d’avoir plus de contrôle sur les dalles. Plus concrètement, l’intelligence artificielle utilisée peut prédire comment les pixels autoémetteurs des OLED seront utilisés. Il prend alors le contrôle de l’alimentation en énergie pour l’optimiser… mais aussi optimiser la chauffe de la structure.

L’OLED EX aura aussi un design amélioré : on parle de bordures réduites de 6 à 4 millimètres sur un modèle 65 pouces, soit environ 30 % de moins.

Evidemment, LG Display conçoit des dalles… il faudra attendre les annonces du CES 2022, LG Electronics devrait y annoncer les premiers téléviseurs équipés de dalles OLED EX.

