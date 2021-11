LG OLED55C1 : quand la meilleure TV 4K chute sous les 1 000 € pour le Black Friday

Cdiscount propose aujourd'hui une jolie promotion sur la récente TV haut de gamme LG OLED55CX1. Si vous êtes à la recherche d'une image très bien définie et éclairée, capable de sublimer le rendu d'une console nouvelle génération, vous pouvez obtenir cet excellent téléviseur à 999 euros au lieu des 1 590 euros demandés à la sortie.

Lorsqu’on se penche sur le marché des téléviseurs, difficile de passer à côté de LG. Depuis plusieurs années, le constructeur sud-coréen multiplie les références sur le secteur avec ses écrans OLED. La gamme CX de 2020 était déjà très réussie, mais cette année, LG revient sur les devants de la scène avec sa gamme C1. Cette dernière intègre un nouveau processeur nettement plus puissant. Pour profiter de l’expérience que la TV OLED55C1 offre, le moment est tout choisi pendant le Black Friday puisque son prix baisse de plus de 500 euros.

Pourquoi ce téléviseur a tout ce qu’il faut ?

Cette TV LG offre une dalle OLED de qualité (4K UHD)

Accompagné des meilleures normes vidéos : Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Prend en charge la norme HDMI 2.1 idéale pour les consoles next-gen

Ainsi qu’une interface fluide et intuitive

À sa sortie, le modèle C1 en 55 pouces de LG était à 1 590 euros, mais en ce moment Cdiscount propose la meilleure offre et baisse le prix du TV à 999 euros, soit un peu plus de 500 euros de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV LG OLED55C1.

Déjà une référence sur le marché

Le constructeur LG a renouvelé la plupart de ces TV OLED en début d’année 2021 et la série C1 en fait partie. Malgré peu de changement au niveau du design, la firme coréenne nous fait profiter de son savoir-faire en proposant un téléviseur de qualité, rien que dans sa conception. Ce modèle arbore des lignes épurées que l’on pouvait trouver déjà dans la gamme précédente, et conserve des bordures ultra-fines ainsi qu’un pied métallique solide sur toute la longueur du téléviseur. Sa dalle OLED immersive impressionne par ses contrastes infinis avec des noirs profonds, des couleurs vives et une excellente luminosité. D’ailleurs sur ce dernier point, la luminosité a été améliorée par rapport au modèle CX de l’année dernière. En effet, en passant d’un pic de luminosité de 670 cd/m à 725 cd/m², la nouvelle série C est un peu plus à l’aise pour un visionnage en plein après-midi ensoleillé par rapport au précédent modèle et, dans la pénombre.

Si jusqu’ici le modèle C1 reprend le look de son prédécesseur, la marque LG apporte un gain de puissance sur ce TV qui embarque le nouveau processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K. Cette puce améliorera nettement la mise à l’échelle des contenus HD, ainsi que les ajustements au niveau du son. Autrement, on pourra bénéficier de plusieurs compatibilités vidéo (Dolby Vision IQ, HDR10), ainsi que du Dolby Atmos pour un audio bien immersif. De plus, la firme coréenne pense aux cinéphiles en intégrant un mode Filmmaker, qui permet d’adapter la qualité de l’image pour qu’elle soit restituée comme au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice.

Une TV adaptée pour le gaming et une nouvelle interface plus épurée

En plus de pouvoir regarder vos films et séries préférées sur votre TV, il est aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. Eh oui, même si vous n’avez pas encore pu vous procurer votre console next-gen, ce téléviseur vous sera utile dans le temps, car il dispose 4 ports HDMI 2.1. Grâce à cette connectique, le téléviseur est en mesure de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5 et vous faire profiter de la 4K à 120 IPS. Il prend également en charge le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ainsi que l’ALLM, parfait pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Pour couronner le tout, le TV C1 de LG dispose d’un taux de réponse d’1 ms seulement, ainsi que des certifications G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est par ailleurs rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image lors de vos sessions. Le parfait combo, vous serez donc paré pour jouer dans les meilleures conditions.

Enfin, la nouvelle série C1 profite du dernier système d’exploitation de LG à savoir webOS 6.0. Cette nouvelle interface devient plus épurée et se présente en plein écran alors qu’auparavant, une barre était affichée en bas de l’écran. Elle reste très agréable à utiliser et aussi intuitive. En fonction de ce que vous regardez, le système peut faire des suggestions de programmes. On peut accéder rapidement aux applications phares, comme Netflix, Prime Video ou YouTube, qui sont bien évidemment de la partie . La TV est aussi compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2. Dernier atout, un peu gadget, mais plutôt appréciable : retrouvez la télécommande Magic Remote qui est munie d’un pointeur qui s’utilise comme une souris pour naviguer dans les menus de la télévision plus rapidement.

Pour en apprendre davantage sur ce modèle, n’hésitez pas à lire notre test complet de la TV LG OLED55C1.

Lire aussi

Quelles sont les meilleurs TV OLED en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.