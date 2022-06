Aujourd’hui, l’excellent TV LG OLED55C1 est moins cher avec ce code promo

Lancé l'année dernière, le TV LG OLED55C1 reste une valeur sûre, grâce à sa fiche technique très complète et à ses nombreuses compatibilités. Heureusement, il n'est plus aussi onéreux que d'ordinaire grâce à une promotion appliquée par Rakuten, où son prix passe de 1 590 euros à 944 euros.

Si la série de TV OLED C2 de LG vient de sortir, avec son lot d’améliorations, la gamme C1 est, plus d’un an après sa sortie, toujours aussi recommandable. HDMI 2.1, compatibilités avec les meilleures normes vidéos… Le modèle LG OLED55C1 remplit tous les critères que l’on est en droit d’attendre d’un téléviseur premium et puissant. En ce moment, il est même nettement moins cher que d’habitude grâce à une offre intéressante.

Les points forts du TV LG OLED55C1

Une excellente dalle OLED 4K UHD de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos

Une TV idéale pour le gaming avec la prise en charge de la norme HDMI 2.1

Initialement proposé à 1 590, puis réduit à 959 euros, le TV LG OLED55C1 est actuellement disponible à 944 euros chez Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15. De plus, vous recevrez 47,95 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV LG OLED55C1. Le tableau se met à jour automatiquement.

La qualité OLED toujours au rendez-vous

Plus d’un an après sa sortie, le look du TV LG OLED55C1 fait toujours son effet. Même si en concevant sa série C1, LG n’a pas misé sur de grands changements au niveau du design par rapport à la gamme précédente CX, les lignes épurées et les bordures d’écran fines sont toujours aussi agréables à regarder. Le tout est complété par un pied métallique solide, qui requiert tout de même un meuble TV suffisamment grand pour pouvoir être bien placé.

Comme son nom l’indique, ce téléviseur intègre une dalle OLED similaire à celle qui équipait les modèles CX. La qualité d’image sera toujours aussi excellente, avec ses contrastes infinis, ses noirs profonds et sa riche palette de couleurs. Ces avantages nous feront peut-être oublier la luminosité maximale un peu moyenne qui accompagne traditionnellement cette technologie.

Un gain de puissance notable

Comme chaque année, LG a misé en 2021 sur un nouveau processeur pour assurer des performances supérieures à la génération précédente. Ce C1 embarque donc le processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, qui améliore grandement la mise à l’échelle des contenus HD, ainsi que les ajustements au niveau du son. Autrement, on aura droit à des compatibilités vidéo bienvenues, comme le Dolby Vision IQ et le HDR10 (mais pas HDR10+), ainsi que du Dolby Atmos pour un audio riche et vaste. Le mode Filmmaker, que l’on retrouve sur un grand nombre de TV de la marque, sera aussi disponible, et permettra à l’image de coller parfaitement à la vision de la réalisatrice ou du réalisateur du film visionné.

Un modèle taillé pour le gaming

Si le TV LG OLED55C1 est idéal pour profiter au maximum des séries et des films, il l’est tout autant pour le gaming. Cette référence a en effet l’avantage d’être dotée d’une connectique HDMI 2.1, laquelle autorise la 4K@120 IPS ainsi que le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Ajoutons à cela un taux de réponse d’1 ms seulement, ainsi que des certifications G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est par ailleurs rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image lors de vos sessions. Et pour ne rien gâcher, la TV intègre nativement l’application Google Stadia. Bref, un combo gagnant pour jouer aux consoles next-gen.

Enfin, ce téléviseur tournera sous webOS 6.0, l’interface maison de LG, qui est toujours aussi épurée. Il est aussi compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit. AirPlay2 et Miracast seront également de la partie et vous permettront de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Côté connectique, on pourra compter sur 4 ports HDMI 2.1, 3 ports USB, une sortie optique, une prise casque, une entrée antenne, une entrée satellite et un port Ethernet.

Pour en encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la TV LG OLED55C1.

Les meilleures références OLED sur le marché

Si vous souhaitez découvrir d’autres références proposant la même technologie d’image que le LG OLED55C1, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K OLED en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.