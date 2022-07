Seulement aujourd’hui, l’excellent TV LG OLED55C1 est à son prix le plus bas

Vous voulez enfin passer à l'OLED ? C'est le moment ! Aujourd'hui, le LG OLED55C1 est à un prix encore rarement vu grâce à Rakuten. Avec un code promo, le prix de cet excellent téléviseur 4K chute à seulement 899 euros, via le vendeur Boulanger.

Même si l’arrivée de la série OLED C2 a fait un peu d’ombre à la précédente génération, la LG OLED C1 reste une référence de choix dans le domaine des TV OLED. Il faut dire que cette dernière dispose de tout ce que l’on est en droit d’attendre d’une TV digne de ce nom en 2022, la qualité et le savoir-faire du constructeur coréen en plus. Et voilà que le modèle 55 pouces de ce téléviseur devient plus abordable que jamais, seulement aujourd’hui.

L’essentiel à retenir du TV LG OLED55C1

Une grande dalle OLED 4K de 55 pouces jusqu’à 100Hz

La connectique HDMI 2.1

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

L’interface Web OS fluide et intuitive

Si on la trouve habituellement aux alentours de 1200 euros, la TV LG OLED C1 de 55 pouces est aujourd’hui à son meilleur prix : seulement 899 euros grâce au code promo RAKUTEN100 sur le site de Rakuten. Le produit et vendu et expédié par Boulanger.

Une qualité d’image difficile à prendre en défaut

Qui dit dalle OLED, dit qualité d’image inégalable, surtout si l’on compare entre une dalle LCD classique et même QLED. Il faut dire que cette technologie propose des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs plus riches. Notons également la maîtrise de LG sur la luminosité de la dalle qui bénéficie d’une nette amélioration par rapport à la génération précédente qui lui faisait défaut. Les angles de vision sont également très larges, pas de soucis donc pour se faire des séances de ciné ou de gaming à plusieurs.

Mais LG ne s’est pas contenté de simplement proposer un dalle OLED classique. La C1 embarque le processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, une puce qui améliore grandement la mise à l’échelle des contenus, ainsi que les ajustements au niveau du son. Elle est également compatible Dolby Vision IQ, HDR10 et HDL HLG, ainsi que du Dolby Atmos pour l’audio. L’interface webOS 6.0 offre une expérience TV connectée toujours plus fluide et riche en contenu. Tout est pilotable avec la Magic Remote, une télécommande ayant fait ses preuves côté ergonomie. Dommage qu’elle n’offre toujours pas de rétroéclairage.

Parfait pour le divertissement, mais surtout pour jouer

Ce téléviseur est bien sûr pensé pour regarder des films ou des séries, mais aux vues de ses caractéristiques techniques, il est tout autant, si ce n’est plus, adapté aux joueurs. En premier lieu, la connectique HDMI 2.1 est bien présente et permet un affichage 4K à 120 images par seconde grâce à sa dalle certifiée 100Hz. C’est une connectique présente sur les consoles de dernière génération comme les Xbox Series X et S ou la PS5. On a également droit au mode VRR, qui permet d’éviter le phénomène de déchirure d’écran que les joueurs connaissent bien. Le taux de rémanence est également très bas (normal pour de l’OELD), mais ce n’est pas tout, puisque la gamme C1 est certifiée G-Sync et AMD FreeSync pour obtenir un taux de rafraîchissement variable très maîtrisé.

Le LG OLED C1 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit pour interagir à la voix et avec ses appareils connectés. Il est également possible de diffuser du contenu depuis un smartphone en passant par AirPlay 2 ou Miracast.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le TV LG OLED C1 en 55 pouces.

