LG OLED55C1 : le meilleur TV 4K de 2021 se négocie à bon prix aujourd’hui

La série C1 de LG propose des téléviseurs OLED d'une excellente qualité et la gamme est rapidement devenue très convoitée par les consommateurs qui souhaitent obtenir la meilleure image possible. Le modèle 55 pouces est aujourd'hui en promotion à 1 089 euros au lieu de 1 590 euros à son lancement.

Les TV OLED de LG sont des incontournables sur le marché et la série C1 de 2021 est sans aucun doute la plus populaire de toutes, c’est aussi l’un de nos modèles préférés à la rédaction de Frandroid. Le constructeur a récemment annoncé la relève au CES 2022 avec, au programme, de nouvelles tailles et un nouveau processeur, mais la date de sortie est encore inconnue à l’heure actuelle. Donc, si vous voulez ce qui se fait de meilleur en ce moment, c’est vers les LG OLED C1 qu’il faut se diriger, surtout que la version en 55 pouces se négocie aujourd’hui avec 500 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du LG OLED55C1

Une dalle OLED 55 pouces de grande qualité

La compatibilité Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Sans oublier la connectique HDMI 2.1 (ALLM + VRR + 120 Hz)

Au lieu de 1 590 euros à son lancement l’année dernière, le TV LG OLED55C1 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 089 euros chez Rue du Commerce.

Si vous voulez profiter de la technologie aux contrastes infinis en dépensant un peu moins d’argent, on trouve également le LG OLED55A1 à 889 euros au lieu de 1 199 euros. Mais pour 200 euros de moins que le modèle précédent, vous n’aurez pas la 4K@120fps, et le processeur intégré est un peu moins puissant.

Une qualité d’images au top du top

Avec un écran OLED de 55 pouces, la qualité d’image offerte par la série C1 est évidemment au rendez-vous. Déjà, la dalle dispose de contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs riches. De plus, la luminosité bénéficie d’une nette amélioration par rapport à la génération précédente qui lui faisait défaut. Les angles de vision sont également très larges, pas de soucis donc pour se faire des séances de ciné ou de gaming à plusieurs.

C’est surtout au niveau technique que la série C1 fait la différence. Elle embarque le processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, une puce qui améliore grandement la mise à l’échelle des contenus, ainsi que les ajustements au niveau du son. Coté traitement de l’image, le téléviseur est compatible Dolby Vision IQ, HDR10 et HDL HLG, ainsi que du Dolby Atmos pour l’audio. Pour le système d’exploitation, il dispose de l’interface webOS 6.0 offrant une expérience TV connectée toujours plus fluide et riche en contenu. Tout est pilotable avec la Magic Remote, une télécommande ayant fait ses preuves côté ergonomie, mais qui n’offre toujours pas de rétroéclairage.

Parfait pour votre PS5 ou Xbox Series X

Ce téléviseur est bien sûr pensé pour regarder des films ou des séries, mais aux vues de ses caractéristiques techniques, il est tout autant, si ce n’est plus, adapté aux joueurs et joueuses sur netx-gen. En premier lieu, la connectique HDMI 2.1 est bien présente et permet un affichage 4K à 120 images par seconde grâce à sa dalle certifiée 100Hz. C’est une connectique compatible avec les consoles de dernière génération comme les Xbox Series X ou la PlayStation 5. Ce TV dispose aussi d’un mode VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ainsi qu’un mode ALLM pour améliorer encore plus l’expérience gaming. Et si tout ça ne suffisait pas, le temps de réponse est également très rapide (1 ms), sans oublier que la gamme C1 est certifiée Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.

En dehors de tout ça, la C1 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit pour interagir à la voix et avec ses appareils connectés. Il est également possible de diffuser du contenu depuis un smartphone en passant par AirPlay 2 ou Miracast.

Pour en savoir encor eplus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le TV LG OLED55C1.

Quel téléviseur OLED choisir ?

Afin de découvrir la concurrence de la série C1 du constructeur LG sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs téléviseurs OLED en 2022.

