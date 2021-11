Beats Studio Buds : les autres écouteurs d’Apple sont en promo pour le Black Friday

Si vous aviez prévu de vous offrir des écouteurs True Wireless de qualité pendant ce Black Friday, mais sans pour autant dépenser trop cher, les Beats Studio Buds ont sans doute les bons arguments pour vous faire craquer. Surtout au prix de 129,99 au lieu de 149,99 euros.

Malgré le rachat déjà lointain de la marque par Appel, Beats by Dre continue de produire des appareils d’excellente qualité. C’est notamment le cas des tout récents Beats Studio Buds auxquels nous avons attribué la note de 9/10. Si vous les aviez dans le coin de l’œil depuis un moment, sachez que le Black Friday leur fait perdre 20 euros chez la Fnac.

Les points clés des Beats Studio Buds

Une excellente qualité sonore

une bonne réduction de bruit active

La bonne autonomie d’environ 6 heures

Lancés à 149,99 euros, les Beats Studio Buds profitent du Black Friday pour baisser de prix et passer à 129,99 euros chez la Fnac.

Des écouteurs qui font à peu près tout bien

Pour les Beats Studio Buds, la marque a cette fois-ci opté pour un design plus minimaliste. Les écouteurs sortent en effet à peine des oreilles une fois en place avec seulement une petite barre faisant office de bouton multifonction. Contrairement aux Airpods classiques, les écouteurs de Beats proposent par ailleurs un format intra-auriculaires. Ils sont donc munis d’embouts qui rentrent complètement dans le conduit auditif. Cela apporte une meilleure isolation passive, mais les Studio Buds sont également dotés d’une réduction de bruit active convaincante, même si l’on n’est pas au niveau des références dans le domaine. En revanche les écouteurs sont munis d’un mode transparence très pratique permettant d’utiliser les micros extérieurs pour restituer les bruits ambiants dans les écouteurs, réduisant ainsi l’isolation passive des coussinets.

Du côté de la qualité sonore, c’est du très bon pour ce segment de prix avec des graves et des bas médiums bien mis en avant et des aigus légèrement en retrait. La signature sonore de Beats l’avantage d’être plutôt reposante, punchy, et de ne pas trop fatiguer l’oreille. Il n’y a peut-être que sur le microphone que ça pêche un peu, avec une restitution de la voix très anarchique.

À l’aise sur Android et iOS

Grâce à son application dédiée, les Beats Studio Buds disposent des mêmes fonctions sur iOS que sur Android. Celle-ci va vous permettre de vérifier finement l’état de charge des écouteurs et du boîtier, mais également de passer d’un mode de réduction de bruit à l’autre. C’est également au sein de l’application Beats que vous pourrez renommer les Studio Buds ou les mettre à jour. Enfin, l’application va vous permettre de modifier les contrôles des boutons.

En parlant de charge, les écouteurs peuvent tenir environ 5 heures avec la réduction de bruit active. Le boîtier quant à lui permet de recharger les écouteurs deux fois de plus, pour un total de 15 à 24 heures d’autonomie avec seulement une quarantaine de minutes de charge via le port USB-C.

