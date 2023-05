Avec ses Studio Buds+, Beats mise sur la transparence du son… et du design

Beats a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil, les Studio Buds Plus, qui misent sur une meilleure qualité d'appel, une réduction de bruit active et un mode transparent améliorés.

On s’y attendait depuis plusieurs semaines et après plusieurs fuites, c’est donc sans grande surprise que Beats a présenté, mercredi 17 mai, ses nouveaux écouteurs sans fil, les Beats Studio Buds+.

Comme leur nom l’indique, ces nouveaux écouteurs viennent en fait succéder à une paire déjà lancée en 2021, les Beats Studio Buds, dont ils reprennent en grande partie le design. En effet, contrairement aux Beats Fit Pro, disponibles depuis l’an dernier, les Beats Studio Buds+ ne sont pas dotés d’ailettes souples en silicone permettant de les maintenir solidement durant les activités sportives. Ici, on a affaire à des écouteurs intra-auriculaires avec un bouton physique sur la tranche, positionné au niveau du logo « b » de Beats, et sans la tige des AirPods de chez Apple.

Les Beats Studio Buds Plus // Source : Beats

Les Beats Studio Buds+ sont par ailleurs fournis avec quatre paires d’embouts en silicone pour assurer un bon confort sans risquer de dégrader la qualité sonore.

Beats mise sur la qualité d’appel et la réduction de bruit

Les écouteurs profitent par ailleurs d’une réduction de bruit active et d’un mode transparent améliorés grâce à des microphones trois fois plus larges, selon le constructeur américain. De quoi assurer une réduction de bruit 1,6 x plus efficace et un mode transparent deux fois meilleur. Beats indique également avoir travaillé à améliorer la qualité d’appel par rapport à la précédente génération.

Dans le détail, les Studio Buds+ profitent de trois évents acoustiques pour réduire la pression dans les oreilles ainsi que de transducteurs propriétaires à deux couches pour assurer aussi bien la profondeur dans les graves qu’une faible distorsion. Comme c’était déjà le cas sur les Fit Pro, les Studio Buds+ sont compatibles avec l’audio spatial via Dolby Atmos sur les fichiers Apple Music avec suivi des mouvements de la tête. Au sein de l’écosystème Apple, les écouteurs sont bien évidemment compatibles avec Siri et l’application Localiser. Néanmoins, comme les précédents produits Beats, ils sont également compatibles avec les smartphones Android avec un support de Google Fast Pair, du basculement automatique d’un smartphone Android à un ChromeBook et avec une application Beats dédiée.

Du côté de l’autonomie, Beats annonce jusqu’à 9 heures d’utilisation avec les écouteurs seuls et 36 heures en y ajoutant l’autonomie du boîtier de recharge. En revanche, le boîtier des Studio Buds+ n’est pas compatible avec la charge sans fil.

Les Beats Studio Buds+ sont déjà disponibles. Ils sont proposés en trois coloris — noir, transparent ou crème — au tarif de 199,95 euros en France.

