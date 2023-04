Déjà affichés sur Amazon, les prochains écouteurs de Beats s’inspireraient de ceux de Nothing

Les futurs écouters Beats d'Apple, les Studio Buds Plus, se sont affichés sur Amazon a quelques semaines de leur lancement. L'occasion d'en apprendre davantage sur ces écouteurs à réduction de bruit active.

Les Beats Studio Buds Plus // Source : AmazonDans le domaine des écouteurs sans fil, il serait trop simple de considérer qu’Apple ne propose que ses AirPods. Le constructeur américain a en effet racheté Beats en 2014 et compte bel et bien, depuis quelques années, remettre la marque fondée par Dr. Dre et Jimmy Iovine sur le devant de la scène.

Depuis deux ans, Apple a ainsi lancé deux nouvelles paires d’écouteurs sous la marque Beats, les Beats Studio Buds en 2021, puis les Beats Fit Pro en 2022. Il y a quelques semaines, le site 9to5Mac repérait de son côté une nouvelle paire d’écouteurs au sein même de la version Realease Candidate d’iOS 16.4. Une illustration des écouteurs permettait déjà de se faire une idée de leur design.

Désormais, on en sait beaucoup plus sur ces écouteurs sans fil, puisqu’ils ont été référencés un peu trop en avance sur Amazon, comme l’a repéré le site américain The Verge. Désormais supprimée, la page permettait de découvrir le design de ceux qui devraient s’appeler les « Beats Studio Buds Plus ».

Des écouteurs avec une réduction de bruit encore meilleure et de l’audio spatial

Concrètement, on devrait ainsi retrouver des lignes assez similaires à celles des premiers Studio Buds de 2021, avec des écouteurs intra-auriculaires de tout petit format et sans ailettes — contrairement aux Fit Pro — mais toujours équipés de contrôles par boutons sur la tranche.

À en croire les informations mises en ligne sur Amazon, les Beats Studio Buds Plus seraient par ailleurs équipés d’une réduction de bruit active jugée 1,6 fois plus puissante que sur les précédents modèles, d’une autonomie totale de 36 heures en comptant celle proposée par le boîtier, de microphones trois fois plus grands pour mieux capturer les voix et de quatre paires d’embouts en silicone. L’audio spatial devrait également être de la partie.

Les Beats Studio Buds Plus // Source : Amazon Les Beats Studio Buds Plus // Source : Amazon

Rappelons que l’un des principaux avantages des écouteurs Beats sur le marché des écouteurs sans fil est leur aspect agnostique. Les écouteurs sont certes des produits Apple dotés d’une puce Bluetooth permettant un appairage rapide avec un iPhone, mais sont également compatibles avec le protocole Google Fast Pair pour l’appairage rapide sur Android, avec une gestion des écouteurs via une application dédiée.

Du côté des visuels, la page permet de découvrir trois teintes : noir, beige et… translucide. Un choix qui n’est pas sans rappeler la proposition de Nothing avec ses écouteurs sans fil ear (1), ear (Stick) et ear (2). Pour le prix et la date de disponibilité, il faut s’attendre à une mise en vente le 18 mai au tarif de 170 dollars, soit 154 euros HT.

