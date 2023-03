Apple ferait semblant de concurrencer ses AirPods avec de nouveaux écouteurs Beats

Racheté en 2014 par Apple, le constructeur audio Beats pourrait bientôt sortir une version améliorée de ses premiers écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active. Un prochain produit nommé Studio Buds+ qui devrait améliorer son prédécesseur, pourtant concurrent des AirPods de sa maison mère.

Malgré son rachat en 2014 par Apple, qui commercialise ses propres produits audio, la marque Beats se met toujours en avant. De nouveaux écouteurs sans fils à réduction de bruit active seraient en préparation, selon le site d’information 9to5Mac : les « Beats Studio Buds+ »

Le média a déniché des preuves de l’existence de ce modèle dans le code de la dernière bêta d’iOS 16.4, déployée le mardi 21 mars. Comme leur nom l’indique, ces prochains écouteurs devraient être une version améliorée des premiers écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active de la marque, les Studio Buds, sortis en 2021.

De meilleurs modes transparents et RBA

Selon un visuel obtenu par 9to5Mac, ces Studio Buds+ devraient reprendre un design très similaire aux Studio Buds, avec au moins une variante de couleur or et noir selon cette image. Selon des sources du média américain The Verge, ce prochain modèle offrirait une réduction de bruit active plus puissante et un mode transparent (qui retranscrit les sons environnants) plus efficace que la génération précédente.

Toutefois, malgré ce qu’a annoncé 9to5Mac au départ, The Verge confirme que ces Studio Buds+ ne devraient pas intégrer de puce audio Apple comme c’est le cas sur les AirPods de la marque. Comme le premier modèle, ces écouteurs Buds ne devraient donc pas proposer de transition fluide de la connexion Bluetooth entre deux appareils Apple.

Pas de puce Apple pour éviter la concurrence

Malgré le fait que l’entreprise soit détenue par Apple, le constructeur semble vouloir continuer de marquer une différence entre ses deux gammes de produits audio en proposant moins d’intégration à son écosystème. Commercialisés à 150 euros, les Beats Studio Buds se positionnent en effet en concurrence avec ses AirPods. Ceux-ci permettaient quand même d’utiliser l’assistant vocal par activation vocale avec la phrase « Hey Siri », mais c’est tout. On peut donc s’attendre à ce que ça soit aussi le cas pour les Beats Studio Buds+.

Malgré tout, le premier modèle d’écouteurs à réduction de bruit de la marque nous avait agréablement surpris à leur sortie en 2021. Un produit très compact et de bonne qualité sonore. Les améliorations évoquées pourraient en revanche augmenter le prix de son successeur, qui plus est dans un contexte de hausse des prix des matières premières et des produits de consommation.

À quelle date peut-on attendre ces écouteurs ?

Du fait de la présence de ces écouteurs dans la version bêta quasi finale d’iOS 16.4, il est possible que les écouteurs soient disponibles dès le déploiement officiel de l’OS, attendu comme les autres annonces annuelles majeures d’Apple pour septembre 2023.

