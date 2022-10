Apple, Bose, Sony… quels écouteurs proposent la meilleure réduction de bruit ?

De plus en plus d'écouteurs sans fil intègrent désormais une fonction de réduction de bruit active. Mais lesquels sont les plus efficaces pour vous isoler dans une bulle ? Pour le savoir, on a mesuré la réduction de bruit des écouteurs d'Apple, Bose, Google, Huawei, Jabra, Samsung et Sony.

Depuis plusieurs années, les écouteurs sans fil proposent des fonctions de plus en plus poussées. Outre le suivi des mouvements de la tête ou le Bluetooth multipoint, la plupart des modèles haut de gamme intègrent une fonction qui était longtemps restée l’apanage des casques sans fil : la réduction de bruit active.

Depuis quatre ans, on assiste à une véritable course à qui proposera la meilleure réduction de bruit du marché. Chacun y va de sa petite mesure en nombre de dB — sans jamais préciser sur quelle fréquence ce résultat a été obtenu et sans préciser l’ensemble des conditions de mesure.

Sept paires d’écouteurs mesurées et comparées

Apple, Bose et Sony se sont fait une spécialité de proposer une réduction de bruit active particulièrement renommée pour leurs propres écouteurs sans fil. Mais ce ne sont pas les seuls. Pour déterminer les écouteurs proposant la meilleure réduction de bruit active du marché, nous avons mesuré et comparé les résultats de la réduction de bruit sur sept paires d’écouteurs haut de gamme d’autant de constructeurs :

La réduction de bruit, qu’est-ce que c’est ?

La réduction active de bruit est une fonctionnalité qui va vous permettre de réduire le bruit environnant pour vous plonger dans votre musique, vos vidéos ou vos podcasts, sans avoir besoin d’augmenter le son pour couvrir la pollution sonore.

Ce système opère en fait une inversion de phase. Concrètement, le son étant une suite d’ondes sonores, les écouteurs vont utiliser des microphones présents à l’extérieur pour analyser les bruits ambiants et produire, en plus de la musique, des ondes inverses de sorte à annuler les bruits autour de vous. Les écouteurs les plus avancés, comme ceux que l’on va tester ici, sont également capables d’analyser les sons qui passeraient malgré tout le premier filtre à l’aide de microphones placés à l’intérieur de l’écouteur. On parle alors de réduction de bruit hybride.

Forcément, plus l’isolation passive — due aux coussinets des casques ou aux embouts des écouteurs intra-auriculaires — est forte, plus les écouteurs vont être capables d’emblée de filtrer les sons. La réduction de bruit active proposée n’en sera alors que meilleure. Par ailleurs, plus les transducteurs des écouteurs vont bien gérer certaines fréquences sonores, meilleure sera la réduction des bruits extérieurs correspondant à ces fréquences.

Comprendre le comparatif

Pour tester la réduction de bruit active des différents écouteurs, je les ai soumis au même protocole de test. Concrètement, j’ai arrimé les écouteurs sur une tête de mesure munie de microphones, sans jouer de musique. Grâce à des enceintes, j’ai ensuite diffusé un bruit couvrant la plupart des fréquences sonores audibles, de 40 à 20 000 Hz — pour des raisons matérielles, nous n’avons pu descendre sous les 40 Hz dans les infragraves.

Les courbes vont alors représenter le bruit entendu par les oreilles sans les écouteurs, par les oreilles avec les écouteurs en mode passif (grâce à l’isolation passive des embouts intra-auriculaires) et par les oreilles avec les écouteurs en mode réduction de bruit. Pour chaque paire d’écouteurs, on reprendra des courbes de même couleur : bleu pour la tête nue, rouge pour la réduction de bruit active et violet pour l’isolation passive.

Dans ce premier test, plus la courbe des écouteurs avec réduction de bruit, en rouge, est basse, meilleure sera la réduction active du bruit. Ce test va également permettre de savoir dans quelle mesure les écouteurs sont capables de réduire les basses (de 20 à 250 Hz), les médiums (de 250 à 4000 Hz) ou les aigus (de 4000 à 20 000 Hz). Il va également permettre de savoir à quel point l’isolation passive seule, la courbe violette, permet déjà de réduire les bruits ambiants, tout particulièrement dans les médiums et les aigus.

À titre de comparaison, on en a profité pour également mesurer la restitution des sons extérieurs, via le mode transparent. C’est la courbe verte que vous verrez dans ce comparatif.

Quelques précisions sur la marge d’erreur

Pour des questions de lisibilité, toutes les courbes sont lissées. De quoi permettre de ne pas tant se concentrer sur la signature sonore des enceintes utilisées ou sur la variation pour chaque fréquence, mais sur la réduction de bruit par les écouteurs.

Vous le verrez dans certaines des courbes, il arrive que certaines mesures soient légèrement faussées. Ci-dessus, c’est le cas par exemple pour l’exemple de l’isolation passive du casque de Sony, qui permet apparemment de faire passer plus de bruit que la tête de mesure seule, sans casque, entre 60 et 300 Hz. Il s’agit là de l’un des problèmes de ce protocole de test qui, en raison du lissage de la courbe, de la pièce de mesure (loin d’être parfaitement isolée) ou de la qualité des enceintes, peut présenter quelques variations d’une mesure à l’autre.

Un ordre d’idée de la réduction de bruit proposée par différentes paires d’écouteurs.

Par ailleurs, la réduction de bruit va nécessairement être renforcée par l’isolation passive des écouteurs. Logiquement, il n’est donc pas possible d’en faire abstraction et le rendu du bruit extérieur avec la réduction de bruit sera donc logiquement additionner avec la réduction de bruit active — impossible à mesurer seule — en plus de l’isolation passive. L’idée ici n’est pas de donner des résultats absolus, mais avant tout de vous donner un ordre d’idée de la réduction de bruit proposée par différentes paires d’écouteurs.

Réduction de bruit des Apple AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 sont les derniers écouteurs sortis et les premiers testés dans ce comparatif, grâce au privilège de l’ordre alphabétique.

Pour ses nouveaux écouteurs sans fil, rappelons qu’Apple communique sur une réduction de bruit doublée par rapport à la première génération. Dit concrètement, cela signifie, sur le papier, une réduction de bruit de l’ordre de -3 dB par rapport à la génération précédente. Signalons par ailleurs que, pour la mesure du mode transparent, nous avons désactivé le mode adaptatif — qui réduit les sons les plus volumineux — pour vraiment nous concentrer sur la restitution des sons ambiants.

Réduction de bruit des AirPods Pro 2 Mode transparent des AirPods Pro 2

Dès le début de ce comparatif, les écouteurs d’Apple attaquent très fort. Concrètement, sur les fréquences graves, autour de 150 Hz, on constate une réduction du bruit de l’ordre de -41 dB. Les écouteurs ont cependant un peu plus de mal à gérer les médiums avec une réduction de bruit un peu moins efficace dans les fréquences entre 400 et 5000 Hz.

Cependant, il s’agit là d’un cas dans lequel les AirPods Pro 2 entrent dans la marge d’erreur. Logiquement, la réduction de bruit active est censée produire un sentiment de calme plus important que l’isolation passive seule. Il est probable que, durant notre test, les écouteurs aient légèrement bougé de notre tête de mesure. Le résultat devrait, en toute logique, suivre celui de l’isolation passive avec une diminution de bruits de l’ordre de -17 dB à 2000 Hz.



Réduction de bruit des Bose QuietComfort Earbuds II

Annoncés le même jour que les nouveaux AirPods Pro 2, les Bose QC Earbuds II ont eux aussi de fortes prétentions en termes de réduction active du bruit. Il faut dire que c’est là toute la raison d’être de la gamme de casques et d’écouteurs QuietComfort de Bose.

Contrairement à tous les autres casques et écouteurs de ce comparatif, les écouteurs de Bose ne proposent pas de mode « désactivé ». Pour simuler une simple isolation passive du mieux possible, j’ai donc placé le curseur entre le mode transparent et la réduction de bruit pile au milieu.

Réduction de bruit des Bose QC Earbuds II Mode transparent des Bose QC Eartbuds II

Comme sur les AirPods Pro 2, on note une petite incohérence dans cette mesure, avec une réduction de bruit active qui semble moins efficace que notre faux mode passif autour de 1500 Hz. Néanmoins, les résultats de la réduction de bruit restent particulièrement impressionnants, notamment dans les basses fréquences. On note ainsi un écart de -41,6 dB sur les fréquences graves. C’est un peu mieux encore que les AirPods Pro 2.



Réduction de bruit des Google Pixel Buds Pro

Si Google avait déjà lancé deux paires d’écouteurs sans fil jusqu’à présent, les Pixel Buds Pro sont les premiers de la firme à intégrer une fonction de réduction de bruit active.

Les Pixel Buds et Pixel Buds A avaient beau être des écouteurs intra-auriculaires, ils ne proposaient en effet pas l’analyse des bruits ambiants pour les réduire.

Réduction de bruit des Google Pixel Buds Pro Mode transparent des Google Pixel Buds Pro

Et pour un premier essai, c’est plutôt une réussite pour les écouteurs de Google. Concrètement, la réduction de bruit va s’avérer utile jusqu’à 1200 Hz, fréquence à partir de laquelle les écouteurs vont surtout se reposer sur l’isolation passive. Si la réduction de bruit s’avère assez médiocre dans les infragraves, elle est bien plus efficace dans les basses et les bas médiums, entre 60 et 500 Hz. On observe par exemple une réduction de bruit de l’ordre de -44,7 dB dans les graves. Le problème, c’est que les écouteurs de Google peinent à rester constants sur l’ensemble des plages de fréquence.



Réduction de bruit des Huawei FreeBuds Pro 2

Huawei propose plusieurs paires d’écouteurs avec réduction de bruit active. Les FreeBuds Pro 2 sont cependant les derniers en date et, surtout, les plus haut de gamme du constructeur chinois.

D’après Huawei, les écouteurs seraient capables de supprimer les bruits extérieurs jusqu’à -47 dB.

Réduction de bruit des Huawei FreeBuds Pro 2 Mode transparent des Huawei FreeBuds Pro 2

De notre côté, on a pu noter une réduction maximale de l’ordre de -34 dB. Et encore, cette réduction des bruits ambiants était en grande partie due à l’isolation passive des embouts en silicone, plus qu’à la réduction de bruit active en elle-même. Dans les graves autour de 150 Hz, on note ainsi une réduction de bruit de l’ordre de -29 dB. Enfin, la réduction de bruit semble surtout efficace sous les 900 Hz. Au-delà, elle est surtout guidée par l’isolation passive des écouteurs.



Réduction de bruit des Jabra Elite 85T

Les Jabra Elite 85T sont les plus anciens écouteurs que nous avons comparés.

Sortis en novembre 2020, ils ont eu droit à des petits frères avec les Jabra Elite 7 Pro ou les Jabra Elite 5, mais il s’agit toujours du modèle haut de gamme de Jabra en termes d’écouteurs sans fil.

Réduction de bruit des Jabra Elite 85T Mode transparent des Jabra Elite 85T

Malheureusement, cela se ressent en termes de mesures de réduction de bruit active. Les Jabra Elite 85T sont ainsi les derniers de la classe pour la réduction de bruit parmi les sept paires d’écouteurs mesurées. Concrètement, les écouteurs ne parviennent par à réduire les bruits les plus graves, en dessous de 80 Hz. Là où le gap est le plus prononcé, c’est à 250 Hz, avec une réduction de bruit au maximum de l’ordre de -21 dB. Signalons que l’isolation passive prend la relève à partir de 1200 Hz et qu’elle permet de réduire au maximum un volume de -33 dB à 8000 Hz.



Réduction de bruit des Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Samsung propose, depuis quelques années, ses propres écouteurs sans fil à réduction de bruit. Après les Galaxy Buds Live et leur format étrangement ouvert, le constructeur a lancé les Galaxy Buds Pro, les Galaxy Buds 2 et enfin, les modèles testés ici, les Galaxy Buds 2 Pro.

Malheureusement, les écouteurs de Samsung peinent à proposer une réduction de bruit active aussi efficace que ceux de Bose ou Apple.

Réduction de bruit des Samsung Galaxy Buds 2 Pro Mode transparent des Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Concrètement, les écouteurs proposent, dans le meilleur des cas, une réduction de bruit de -18 dB dans les fréquences graves, autour de 500 Hz. Dans les infragraves, la réduction de bruit active est insuffisante pour véritablement isoler l’utilisateur qui entendra aisément les ronronnements de moteur d’avion autour de lui.



Réduction de bruit des Sony WF-1000XM4

La courbe des Sony WF-1000XM4 a de quoi étonner. Elle s’explique cependant par le fait que les écouteurs haut de gamme de Sony sont les seuls de notre comparatif à être fournis avec des embouts non pas en silicone, mais en mousse à mémoire de forme.

Concrètement, cela s’observe très nettement au niveau de l’isolation passive des écouteurs sur les fréquences les plus aiguës, à partir de 3000 Hz. Les écouteurs proposent, à ce moment-là, une réduction du bruit de l’ordre de -47 dB, avec un pic à 7000 Hz.

Réduction de bruit des Sony WF-1000XM4 Mode transparent des Sony WF-1000XM4

En revanche, les Sony WF-1000XM4 sont un peu moins efficaces dans les basses fréquences et culminent à -30 dB autour de 150 Hz. Les écouteurs proposent donc une excellente réduction de bruit des hauts médiums et des aigus, mais vont avoir plus de mal que leurs concurrents de chez Bose et Apple pour les fréquences plus graves.



Les meilleurs écouteurs à réduction active de bruit

Dans l’ensemble, on constate que la plupart des écouteurs sans fil souffrent de la même problématique. Si l’isolation passive seule suffit, dans la plupart des cas, à couvrir les sons les plus aigus, c’est surtout pour les graves et les médiums que la réduction de bruit active va avoir un réel intérêt. Généralement, on constate que, passé les 1300 Hz, c’est surtout l’isolation passive des écouteurs qui va permettre, à elle seule, de réduire la plupart des bruits les plus aigus.

Par ailleurs, l’ensemble des écouteurs parvient généralement bien à réduire les graves, mais peine davantage à réduire les sons médiums, avec un petit pic entre 1000 et 2000 Hz. Il faut dire que les fréquences médiums — comme les voix humaines — sont bien souvent les plus complexes à filtrer pour des écouteurs à réduction de bruit. Bose se distingue néanmoins dans ce domaine : si les QC Earbuds II conservent cette petite bosse, ils font mieux que leurs concurrents dans ce domaine.

Pour rendre le bilan plus intelligible, on a pris, pour chacune des quatre plages de fréquences les plus sensibles à la réduction de bruits active — infragraves, graves, bas médiums et médiums — , la réduction de bruit minimale et maximale proposée par chaque paire d’écouteurs. Nous avons ensuite fait une moyenne de ces deux mesures pour donner une idée globale du comportement de la réduction de bruit sur l’ensemble de ces bruits.

Sur le graphique ci-dessus, plus la courbe est basse, plus les écouteurs parviennent à réduire les bruits ambiants. Dans l’ensemble, on a donc trois paires d’écouteurs qui se démarquent clairement : les Bose QuietComfort Earbuds II, les Apple AirPods Pro 2 et les Google Pixel Buds Pro.

Les Sony WF-1000XM4 ne sont pas en reste, notamment pour la réduction des médiums au-delà de 3000 Hz. Néanmoins, il s’agit là d’un effet des embouts en mousse des écouteurs et on ne peut donc pas l’attribuer à la qualité de la réduction de bruit active.

Dans l’ensemble, les AirPods Pro 2 et les Bose QuietComfort Earbuds II arrivent donc en tête. Voici les courbes des deux paires d’écouteurs :

Réduction de bruit des AirPods Pro 2 Réduction de bruit des Bose QC Earbuds II

On le constate, dans les infragraves, sous les 60 Hz, les écouteurs de Bose parviennent à mieux réduire les sons. Ce sont par exemple les ronronnements d’un moteur d’avion ou d’un train. Apple ressert l’écart sur les graves, mais reste derrière entre 60 et 150 Hz. Ces fréquences peuvent correspondre à un bruit de circulation automobile.

Les Pixel Buds Pro s’en tirent étonnamment bien dans les bas médiums, pour supprimer les voix graves, devançant même les AirPods Pro 2, mais les écouteurs de Bose restent devant d’une courte tête. Enfin, comme on l’a vu, les écouteurs de Google ont la même difficulté pour les fréquences médiums, avec une réduction de bruit moyenne qui avoisine seulement les -20 dB, contre près de -40 dB dans les graves pour les modèles de Bose.

Si la réduction de bruit active est le principal critère de choix pour vos écouteurs sans fil, les Bose QC Earbuds II sont donc le meilleur choix possible. Les AirPods Pro 2 se démarquent cependant clairement eux-aussi. Derrière, Google et Sony n’ont pas à rougir de leurs bonnes performances. En revanche, les modèles de Jabra, Huawei et Samsung peinent à faire bonne figure.

