L’incontournable Bose QC 35 II est à seulement 159 € pour le Black Friday

Il n'est plus tout jeune, mais il reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs casques sans fil dotés de la réduction de bruit active. Bonne nouvelle : le Bose QuietComfort 35 II est aujourd'hui disponible à 159 euros au lieu de 249 euros à la Fnac.

Bose a récemment dévoilé le QuietComfort 45, digne successeur du QuietComfort 35 II, qui a quant à lui vu le jour en 2017. Mais malgré la nouvelle version, qui a apporté son lot d’améliorations, le QC 35 II demeure une valeur sûre, notamment grâce à sa grande maîtrise de la réduction de bruit active. En plus, son ancienneté lui permet de profiter, de temps en temps, de réductions très intéressantes, comme c’est le cas actuellement en ce Black Friday.

Ce qu’il faut retenir du Bose QuietComfort 35 II

Une réduction de bruit toujours aussi efficace

Un casque confortable

Une autonomie suffisante

Habituellement vendu à 249 euros, mais affiché à un prix barré de 349 euros, le casque Bose QuietComfort 35 II (coloris noir) est désormais affiché à 159 euros à la Fnac. On le trouve au même prix chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Bose QuietComfort 35 II. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un confort toujours au rendez-vous

Comme son nom l’indique, le Bose QuietComfort 35 II se démarque d’abord par un très bon confort, y compris lors de sessions d’écoute prolongées. Et ce, grâce à ses coussinets à mémoire de forme, son arceau réglable pour ne pas écraser son crâne, ou encore ses oreillettes pivotantes. Surtout, il adopte un format circum-aural, qui englobe totalement les oreilles, ce qui encourage à le porter toute la journée sans ressentir de grosses douleurs au bout de quelques heures. Et pour ne rien gâcher, le casque ne pèse pas très lourd.

L’une des meilleures réductions de bruit actives

Bose est l’un des maîtres en la matière. Le QuietComfort 35 II assure donc une réduction de bruit active très efficace. En plus, plusieurs niveaux sont disponibles pour gommer les bruits en fonction de votre environnement. Tout pourra être réglé depuis l’application Bose Connect, disponible sur iOS et Android.

La qualité sonore ne sera pas en reste, et sera très marquée sur les basses, conformément à la signature de Bose. Si toutefois l’audio ne comble pas vos attentes, il sera toujours possible de moduler l’égaliseur présent sur l’application. Par ailleurs, Google Assistant et Alexa seront aussi de la partie pour toutes vos requêtes vocales, grâce à des boutons physiques présents sur le casque.

La charge rapide via USB-C

Enfin, le constructeur promet 20 heures d’autonomie en mode sans-fil, avec la réduction de bruit activée, ce qui sera largement suffisant pour tenir une journée complète de travail, par exemple. La recharge sera quant à elle bien rapide grâce au port USB-C : vous pourrez ainsi gagner 2h30 d’écoute supplémentaire en seulement 15 minutes. Mais si vous voulez économiser de la batterie, vous pourrez toujours utiliser le casque avec son câble, branché au port jack 3,5 mm.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

