Le Lenovo Smart Clock 2 renoue avec son excellent prix du Black Friday

Le Lenovo Smart Clock 2 est le récent réveil connecté de la marque, qui avait été bradé à seulement 39 euros au lieu de 69 euros lors du Black Friday, soit avec 43 % de remise immédiate. Si vous aviez loupé le coche, vous serez ravis d'apprendre que cette excellente offre est de retour chez Boulanger.

Le Lenovo Smart Clock 2 apporte quelques améliorations par rapport à l’ancien modèle, comme un nouveau design et surtout une compatibilité avec une station d’accueil pour recharger sans fil vos appareils compatibles. Il est donc pensé pour être l’accessoire indispensable à avoir sur votre table de chevet. C’est une bonne idée de cadeau pour Noël pour l’un de vos proches, surtout qu’il est en ce moment de retour à presque moitié prix.

Le Lenovo Smart Clock 2, c’est quoi ?

Un réveil connecté propulsé par l’OS de Google

Avec un design en tissu autour de l’écran tactile 4 pouces

Sans oublier le socle à induction pour recharger vos appareils

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Lenovo Smart Clock 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 39,99 euros chez Boulanger, soit 43 % de remise immédiate. Notez que c’est le même prix qui était pratiqué lors du Black Friday.

Le Lenovo Smart Clock 2 avec la base de charge à induction incluse passe quant à lui de 89,99 euros à 64,99 euros chez Boulanger.

Une base de charge à induction pratique

Le Lenovo Smart Clock premier du nom était déjà pensé pour être l’outil indispensable de votre table de chevet, car en plus d’être un réveil connecté complet, il proposait également un port USB pour recharger votre smartphone la nuit, très utile pour ne pas encombrer la prise à côté de votre lit. C’est inclus également sur le deuxième modèle, mais ce dernier peut aussi se greffer à une base de charge à induction (vendue uniquement dans un bundle) pour recharger jusqu’à 10 W vos appareils compatibles en mode sans fil, même ceux de la Pomme grâce à sa compatibilité MagSafe.

Un nouveau design, mais pas de grandes nouveautés

Le Lenovo Smart Clock 2 ne promet ensuite pas une fiche technique rehaussée ou de nouvelles fonctionnalités par rapport à l’ancien modèle, mais simplement un design repensé pour offrir plus de possibilités. Le tissu recouvre maintenant la totalité de l’appareil pour ne laisser que de la place à l’écran tactile IPS LCD de 4 pouces affichant une définition de 800 x 480 pixels et, ainsi, permettre une meilleure diffusion sonore via l’enceinte intégrée. Il est même possible de lire une vidéo sur YouTube ou de diffuser du contenu via Chromecast depuis votre smartphone.

On retrouve évidemment toujours le micro longue portée pour que votre voix soit reconnue et entendue par Google Assistant. Vous pourrez alors lui demander de jouer de la musique, de programmer un rappel ou une alarme, de savoir la météo du jour ou même d’exécuter des routines selon votre choix. L’OS de Google intégré dans le produit de Lenovo propose enfin une interface claire et facile d’accès, avec des caractères affichés suffisamment gros pour voir les informations même à l’autre bout de la pièce. De plus, quelques nouveautés sont au programme, comme la possibilité de configurer plusieurs comptes Google et de choisir le mode sombre (comme sur smartphone).

