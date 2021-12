Acer CB315 : un bon Chromebook avec une réduction de 30 % sur Amazon

Les Chromebook se démarquent par leur simplicité d'utilisation, ils sont donc vraiment recommandables. D'autant plus qu'il n'est pas nécessaire de débourser une trop grosse somme pour en acquérir un. C'est le cas de l'Acer Chromebook CB315, dont le prix passe de 399 euros à 279 euros sur Amazon.

Interface épurée, économe en énergie, simple à utiliser… Les Chromebook, des machines taillées pour la bureautique et les tâches quotidiennes simples, ont tout pour plaire aux travailleurs qui n’ont pas besoin d’un gros PC portable au quotidien. En l’occurrence, l’Acer Chromebook CB315 est un bon modèle avec tous les critères que l’on est en droit d’attendre de ce type d’ordinateur. Et à l’approche de Noël, son prix n’est plus aussi élevé qu’auparavant grâce à une promotion de 120 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Acer Chromebook CB315

Un écran tactile IPS de 15,6 pouces + Full HD

Combo Intel Celeron N4020 + 4 Go de mémoire vive

Un système d’exploitation ergonomique avec ChromeOS

Initialement proposé à 399 euros, l’Acer Chromebook CB315 est désormais affiché à 279 euros sur Amazon.

Un PC portable simple et efficace

La simplicité est le maître mot de l’Acer Chromebook CB315, que cela soit au niveau du design que de sa fiche technique. Il possède tout d’abord un châssis couleur métallique et sans fioritures. Le modèle embarque également un écran tactile IPS de 15,6 pouces, ce qui est une diagonale amplement suffisante pour pouvoir bien travailler, et il est aussi doté d’une définition Full HD, pour un bon confort visuel.

Autrement, ce Chromebook est un poids plume, puisqu’il ne pèse que 1,63 kg très exactement, pour 2 cm d’épaisseur. Vous n’aurez donc aucun mal à le transporter partout avec vous.

Un Chromebook idéal pour les tâches classiques

Cet Acer se destine principalement à la bureautique et diverses tâches basiques du quotidien. À l’intérieur de la bête, on retrouvera un Intel Celeron N4020 épaulé par 4 Go de RAM. Il ne faudra pas s’attendre à des prouesses en termes de puissance, naturellement, mais ce Chromebook assurera sa tâche sans souci, et surtout, vous bénéficierez d’une expérience utilisateur bien fluide et peu gourmande. Ce modèle sera vraiment réactif au quotidien, et c’est tout ce qu’on lui demande.

En ce qui concerne le stockage, vous aurez droit à 64 Go en eMMc. Côté autonomie, la marque promet une douzaine d’heures d’utilisation, de quoi vous laisser bosser toute une journée loin d’une prise. Enfin, pour ce qui est de la connectique, le Chromebook est équipé de deux ports USB-C

ChromeOS, l’atout majeur

Là où les Chromebook marquent encore plus de points, c’est au niveau de leur système d’exploitation, ChromeOS. Celui-ci offre d’abord une grande simplicité d’utilisation et une belle fluidité. Concrètement, le navigateur Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique pour ne plus égarer ses fichiers, seront directement intégrées dans la machin. Vous pourrez également avoir accès aux applications de streaming vidéo (Netflix, Prime Video…) ou musical (Spotify, par exemple).

