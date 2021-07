Acer CB315 : une baisse de prix de 100 euros pour ce Chromebook complet

Comme de nombreux Chromebooks avant lui, le Acer CB315 propose une expérience utilisateur facilitée par Chrome OS. Il se différencie par sa configuration vraiment intéressante pour son prix.

Les Chromebooks s’imposent comme une solution idéale pour celles et ceux à la recherche d’une machine efficace, facile à prendre en main et surtout accessible. Il faut dire que l’ergonomie de Chrome OS couplée au cahier des charges strict de Google concernant les caractéristiques des machines permettent aux constructeurs tiers de livrer des laptops extrêmement bien équilibrés.

Le Acer CB315 par exemple, parvient à proposer une fiche technique bien pensée pour ce segment tarifaire. En ce moment, l’Acer CB315 affiche un tarif sous les 400 euros puisqu’il est proposé à 399 euros chez Boulanger contre 499 euros habituellement.

Un Chromebook polyvalent

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le prix bas du Acer CB315 n’est pas annonciateur d’une fiche technique aux fraises. Au contraire, ce Chromebook mise sur une configuration efficace qui permet une grande polyvalence dans les usages.

L’Acer CB315 embarque un processeur quad-core Pentium N5000, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de SSD. Les performances sont plus que suffisantes pour une utilisation confortable au quotidien, aussi bien dans les tâches bureautiques que pour se divertir en regardant du contenu en streaming.

Avec sa diagonale de 15,6 pouces, son écran Full HD offre une surface d’affichage agréable. Mieux, il est entièrement tactile, ce qui permet d’enchaîner les tâches ou les actions sans avoir à passer par le clavier. Mais ce n’est pas le seul exemple de tout le génie ergonomique du Acer CB315.

L’ergonomie comme maître-mot

Au niveau du hardware pour commencer, puisque le Acer CB315 ne pèse que 1,6 kg tandis que ses dimensions sont à peine plus grandes qu’une feuille A4 (25,05 x 36,63 cm pour 23 mm d’épaisseur), ce qui le rend facilement transportable sans avoir à se briser le dos. Côté connectique, il mise sur deux ports USB Type-C ainsi qu’une prise USB-A et un port jack 3,5 mm.

Mais c’est surtout au niveau du software que cet ordinateur portable fait des merveilles. Car le Acer CB315 est un Chromebook, ce qui signifie qu’il tourne sous Chrome OS, le système d’exploitation conçu par Google.

L’interface utilisateur est épurée et ergonomique, ce qui rend l’usage quotidien agréable et intuitif. Elle est donc parfaite pour naviguer sur Internet ou tout simplement travailler. Chrome OS s’articule autour de la suite d’applications Google Drive (Docs, Sheets, Drive, Calendar…) ce qui permet d’avoir tous ses outils de travail rapidement sous la main et au même endroit.

La légèreté du système d’exploitation permet au Acer CB315 de démarrer en quelques secondes seulement. Qui plus est, la synchronisation automatique des services Google vous permet de travailler hors connexion, vous épargnant l’angoisse d’une coupure Internet. Une fois la connexion revenue, vos modifications se synchronisent automatiquement avec l’ancienne version du document.

Bien entendu, le Acer CB315 intègre la boutique d’applications Google Play Store, et profite donc des milliers d’applis disponibles sur Android. Que ce soit des services bureautiques, comme Office 365 ou Adobe Lightroom, ou des applis de divertissement comme Netflix ou Amazon Prime Video, vous trouverez forcément votre bonheur.

Un rapport qualité-prix maîtrisé

Accessible dans son expérience utilisateur, le Acer CB315 l’est également dans son prix. En temps normal, ce Chromebook est proposé aux alentours de 500 euros.

Cependant, à l’occasion des soldes estivales, Boulanger applique une réduction immédiate de 100 euros, ce qui fait tomber son prix à 399 euros au lieu de 499 euros.