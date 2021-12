Huawei MateView GT : cet écran incurvé orienté gaming (2K et 165 Hz) perd 100 euros

On connaît bien Huawei pour ses smartphones, ses MateBook, mais cette fois si le constructeur chinois s’aventure sur d’autres terrains. La preuve en est avec ce moniteur gaming qui veut associer performances et tarif abordable pour séduire les joueurs. En ce moment le modèle 27 pouces est à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros chez plusieurs e-commerçants.

C’est en juin dernier que Huawei a élargi sa gamme de moniteurs avec deux nouveaux écrans PC premium. Parmi eux, on trouve un écran orienté gaming avec une fiche technique intéressante, avec son écran incurvé QHD rafraîchi à 165 Hz. Si l’un intègre directement une barre de son, il est plus onéreux, ce qui n’est pas le cas de ce modèle qui perd en plus 100 euros de son prix initial.

Les points essentiels de l’écran Huawei MateView GT

Une dalle 2K incurvée de 27 pouces

Un écran rafraîchi à 165 Hz

Prend en charge la technologie HDR

Lancé à 399,99 euros, l’écran PC gaming Huawei MateView GT (27 pouces) est proposé à 299,99 euros chez Darty, mais également sur le site de la Fnac, Boulanger et le site du constructeur. Cela revient à faire 100 euros d’économie sur la facture.

Un moniteur gaming discret

Pour une première Huawei commence fort, et multiplie les bons points grâce au design de son MateView GT. Bien qu’il s’adresse aux joueurs en premier lieu, cet écran reste sobre au possible et mise sur le minimalisme pour convaincre. Contrairement au modèle 34 pouces, ce moniteur est peu encombrant pour ainsi trôner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagné d’un autre écran. Vous pourrez également ajuster le socle et gérer facilement l’inclinaison et la hauteur du moniteur afin de vous offrir un confort optimal.

L’écran de 27 pouces adopte également un design borderless pour maximiser l’immersion. Il embarque aussi une dalle IPS affichant une définition QHD au format 16:9, soit 2560 x 1440 pixels. La retranscription des couleurs sera bien maîtrisée, bien plus que sur une dalle TN par exemple. Mais surtout, le moniteur est compatible HDR, avec un taux de contraste de 4000:1. Soit l’assurance de profiter d’une bonne qualité d’image, avec en plus des noirs plus profonds et une colorimétrie maîtrisée.

Qui se montre efficace en jeu

Huawei privilégie le confort, en proposant une dalle incurvée 1500R et des bordures quasi inexistantes sur 3 côtés, afin de favoriser l’immersion en jeu et proposer une expérience de manière plus réaliste. Ce format peut être aussi bien adapté à une large variété d’applications, comme la bureautique.

Mais conçu pour le gaming, le MateView GT dispose d’un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, qui offrira une belle fluidité au cours des sessions de jeu. Son taux de réponse, qui s’élève à 4 ms, n’est pas le plus court sur le marché, mais cela sera amplement suffisant pour profiter d’une bonne réactivité dans les actions. Pour finir, le discret couvercle à l’arrière de l’écran révèle les interfaces HDMI et DP, permettant de connecter des ordinateurs portables, des consoles de jeux et d’autres appareils.

Et du côté de la concurrence ?

