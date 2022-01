Acer CB315 : un Chromebook pratique et pas cher à moins de 230 euros

Les Chromebook se démarquent par leur simplicité d'utilisation grâce à Chrome OS, mais aussi par leurs tarifs contenus. Idéal pour faire de la bureautique ou surfer sur le web, l'Acer Chromebook CB315-3HT-C6KP est encore moins cher pendant les soldes : il passe de 329 euros à 229 euros chez Amazon.

Interface d’une grande clarté, autonomie allongée, facilité d’utilisation… Les Chromebook des différents constructeurs embarquent tous Chrome OS. Ces PC portables s’avèrent très pratiques pour réaliser des tâches bureautiques simples, organiser des visios ou juste pour naviguer sur internet. L’Acer Chromebook CB315 remplira parfaitement son rôle en tant qu’ordinateur d’appoint ou tout simplement pour les petits budgets. À l’occasion des soldes, Amazon propose une réduction de 100 euros sur le prix initial.

Que faut-il retenir du Acer Chromebook CB315-3HT-C6KP ?

Chrome OS fluide et ergonomique

Écran 15,6 » en 1366 x 768 pixels

Processeur Celeron N4000 + 4 Go RAM

+ 4 Go RAM Batterie longue durée

Habituellement, l’Acer CB315-3HT-C6KP est proposé à 329 euros sur Amazon. Pendant les soldes, il profite d’une baisse de prix de 100 euros et tombe ainsi à 229 euros.

Si vous souhaitez plus de puissance et un écran Full HD, une version supérieure (modèle CB315-3HT-C6KP) est également soldée à 249 euros au lieu de 399 euros.

Si, par la suite, la réduction mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Acer Chromebook C315. Les prix sont mis à jour automatiquement.



Un PC simple à emmener partout

L’Acer Chromebook CB315 n’est pas une bête de course : il s’agit d’un ordinateur simple à utiliser pour effectuer des tâches basiques. Le fabricant a misé sur la simplicité aussi bien pour le design que pour les composants. L’écran de 15,6 pouces et le clavier AZERTY sont intégrés dans un châssis de forme classique, en coloris gris. L’écran est disponible, selon les modèles, en 1366 x 768 pixels, ou bien en tactile Full HD (1920 x 1080 pixels), ce qui apportera davantage de confort visuel.

Le modèle reste très compact, avec seulement 1,63 kg au compteur et 2 cm d’épaisseur. Il saura donc se faire oublier dans un sac à dos ou une sacoche, tout au long de la journée ou en voyage. Côté connectique, le Chromebook est équipé de deux ports USB 3.1, deux ports USB-C, un lecteur de carte microSD et une prise jack.

Un ordinateur pratique au quotidien

Vous l’avez compris, il ne sera pas question de se lancer dans du montage vidéo ou de faire tourner les jeux vidéo récents… L’Acer CB315 se destine clairement aux tâches du quotidien, tant pour les loisirs que pour le travail ou les études. Il dispose d’un Intel Celeron N4000 (ou N4020 selon les modèles) épaulé par 4 Go de RAM. Grâce à Chrome OS, cela suffit pour surfer confortablement sur le web, consulter ses mails ou prendre des notes. L’ordinateur sera ainsi rapide, réactif, et assurera une expérience utilisateur fluide. Si vous êtes habitué à l’écosystème Google, Chrome OS vous semblera particulièrement facile à prendre en main. Toutes les applications de la suite Google y sont disponibles : Gmail, Chrome, Google Docs, Google Sheets, Google Meet, YouTube… mais il est aussi possible d’utiliser d’autres applis, par exemple Microsoft Word, ou encore Netflix ou Spotify.

Concernant le stockage, il est de 32 Go pour le modèle CB315-3HT-C6KP. Il sera donc conseillé d’utiliser des solutions cloud en complément, telles que Google Drive ou Google Cloud Platform. L’autonomie, quant à elle, s’avère très bonne avec 12 heures d’utilisation possibles.

