Bouygues Télécom rembourse 2 mois d’abonnement sur toutes ses offres Bbox

Bouygues Télécom tente de revaloriser son offre Bbox. Cette fois-ci, l'opérateur offre deux mois d'abonnement sur l'ensemble de ses offres de box Internet, le tout à partir de 15,99 euros par mois pendant un an.

Même si les offres côté box internet se font en ce moment bien timides, il n’est pas rare de tomber sur certaines opérations pouvant faire la différence par rapport à la concurrence. En ce moment c’est chez Bouygues Télécom que ça bouge, où l’opérateur offre 2 mois d’abonnement sous forme de remboursement sur l’ensemble de ses abonnements Bbox.

Qu’offre un abonnement Bbox ?

Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi

Un prix bas pendant la première année

un bouquet TV de plus de 180 chaînes

La téléphonie illimitée vers les fixes en France et plus de 110 pays

Jusqu’au 27 mars 2022, Bouygues Telecom propose 2 mois offerts sur l’ensemble de ses offres Bbox : Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym à partir de 15,99 euros par mois. Tout ceci se fait sur demande via un coupon de remboursement. Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux clients et donne lieu à un engagement de 1 an.

La fibre à prix avantageux

Avec l’ensemble des offres, vous profitez d’une connexion fibre allant de 300 Mb/s jusqu’à 2 Gb/s en le téléchargement et de 200 Mb/s jusqu’à 600 Mb/s pour les données en envoi. Quelle que soit l’offre choisie, vous profiterez d’un internet pour tous les usages, que ce soit le streaming de vidéo en qualité maximum depuis les plateformes de VOD (Netflix, Prime Video, Disney +, etc.) au téléchargement de jeux, de vidéo ou de musique en un clin d’œil. Toutes les box sont compatibles avec le Wifi 5 (et même Wifi 6 pour la Bbox Ultym) pour profiter d’une connexion à internet sans fil chez vous.

Une offre Triple Play complète avec Bbox Must et Bbox Ultym

La TV et la téléphonie fixe viennent aussi s’intégrer aux offres, sauf pour l’offre Bbox Fit. Le bouquet TV comporte plus de 180 chaînes, toutes accessibles via le boîtier TV 4K (Android TV). En plus de la TV, ce dernier profite de centaines d’applications dont la majorité des plateformes de VOD. La téléphonie fixe vient s’ajouter au package avec la possibilité de passer des appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations.

Lors de la commande, vous pouvez choisir de conserver votre numéro fixe gratuitement en en faisant la demande lors de la commande. Grâce à ce dernier, le changement de ligne est automatique et vous n’avez rien à faire,

