Cette pompe à air Xiaomi est encore plus indispensable avec 42 % de réduction

Vous venez de vous offrir un vélo à assistance électrique, un scooter ou une simple trottinette et vous ne savez pas quels accessoires prioriser pour effectuer vos trajets en toute sérénité ? Pour nous, il n’y a pas photo, la Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est de loin l’accessoire le plus indispensable. Cette pompe à air électrique peut vous sortir de la galère en très peu de temps et sans effort. Elle est disponible en ce moment à un prix plus doux grâce à cette remise immédiate de 42 %.

Pourquoi la pompe à air de Xiaomi est-elle indispensable ?

Grâce à son format compact et facile à transporter

Parce qu’elle peut gonfler rapidement vos pneus sans effort

Parce qu’elle est aussi capable de contrôler la pression des pneus

Un format mini et ultra pratique

Xiaomi est décidément sur tous les fronts, même là où on l’attend le moins. Et l’un de ses produits les plus populaires du moment n’est autre que cette une pompe électrique polyvalente. Malgré son gabarit, elle est en effet capable de gonfler tous types de pneus : vélo, voiture ou moto et trottinette, mais aussi les ballons et autres accessoires munis d’une chambre à air. Elle est capable de gonfler automatiquement un objet avec une pression de 10,3 bars.

Cinq modes de gonflage différents sont disponibles, chacun avec des valeurs de pression d’air prédéfinies et qui empêchent le surgonflage. Rien de plus simple pour l’utiliser, il suffit d’insérer l’embout à l’entrée d’air et d’appuyer sur le bouton unique pour gonfler automatiquement .Malgré son poids de tout même 480 grammes, vous pouvez l’embarquer avec vous lors de vos trajets dans un sac à dos.

L’appareil en lui-même est équipé d’un écran LED numérique indiquant les informations essentielles pour que nous n’ayez pas besoin d’intervenir. La navigation se fait très simplement via le bouton principal. On peut y sélectionner les paramètres préréglés et suivre la progression du remplissage d’air. On peut aussi définir une pression maximum afin que la pompe s’arrête d’elle-même lorsque celle-ci est atteinte. Xiaomi a même pensé à tout puisque la pompe à air dispose aussi d’une ampoule LED bien utile en cas de crevaison en pleine nuit.

Efficace et endurante

La 1S fait son petit effet, car il dispose belles performances. Il faut en effet seulement 2 minutes pour gonfler un pneu de vélo et 5 pour celui d’une voiture ou d’une moto. D’ailleurs, la pompe dispose d’une batterie de 14,8 Wh et un temps de charge inférieur à 3 heures. La Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est fournie avec d’autres accessoires comme une valve, une aiguille amovible, un câble d’alimentation USB-C et un sac de rangement.

Quels autres accessoires ?

Afin d’en savoir plus sur les différents accessoires existants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs accessoires vélo pour plus de sécurité en ville.

