Le récent Xiaomi Poco X5 est déjà beaucoup moins cher grâce à 125 € de réduction

Le Xiaomi Poco X5 affiche des caractéristiques ambitieuses pour son tarif : un écran Amoled à 120 Hz, une charge rapide de 33 W ou encore la compatibilité 5G. S'il coutait 299 euros il y a quelques semaines, son prix descend déjà très bas : seulement 174 euros.

Plus besoin de débourser une grande somme pour l’achat d’un smartphone. Aujourd’hui, les constructeurs mettent tout en œuvre pour satisfaire même celles et ceux avec une petite bourse. Le Xiaomi Poco X5 par exemple, dispose d’une fiche technique solide tout en conservant un prix contenu. Il est d’ailleurs aujourd’hui 125 euros moins chers grâce à cette offre.

Quels sont les atouts du Xiaomi Poco X5 ?

Un bel écran Amoled Full HD+ à 120 Hz

Un SoC efficace : Snapdragon 695

Endurant et se charge rapidement

Proposé au lancement dans sa version 6 + 128 Go à 299,90 euros, le Xiaomi Poco X5 5G se trouve désormais à 174 euros seulement sur le site d’AliExpress.

Un formant imposant avec un écran réactif

Le Xiaomi Poco X5 sera très agréable à utiliser au quotidien : il offre une expérience de navigation totalement fluide, mais c’est surtout grâce à sa dalle rafraîchie à 120 Hz. Et, la fluidité n’est pas le seul argument. En effet, Xiaomi intègre sur son smartphone un grand écran Amoled de 6,67 pouces en définition Full HD+, ce qui est idéal pour consommer du contenu multimédia.

À l’arrière, le téléphone dévoile un triple capteur photo, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un macro de 2 mégapixels. Sur le papier, il offre une bonne polyvalence, mais le mode macro est assez anecdotique. Les performances photographiques n’atteignent pas des sommets, mais le X5 fait le boulot à condition d’être peu exigeant. Le capteur principal permettra de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies.

Une prestation honorable pour le prix

Pour son tarif actif, il faut saluer les performances du Poco X5 5G. Avec une puce Snapdragon 695 couplée à 6 Go de mémoire vive, le smartphone assure une expérience utilisateur fluide, que ce soit pour le multitâche et même les jeux gourmands, dans des conditions graphiques toutefois revues à la baisse par rapport à son prédécesseur. Mais, cette puce a tout de même le mérite d’apporter une compatibilité avec le réseau 5G. À noter, le Poco X5 tourne sous Android 12 avec l’interface MIUI 13.

Enfin, et comme à son habitude, Xiaomi tient à délivrer un téléphone endurant, c’est pourquoi le X5 5G embarque une grosse batterie de 5 000 mAh. Cet accumulateur sera suffisant pour faire tenir le téléphone deux jours, avec une utilisation modérée. Et, en plus d’offrir une belle autonomie, ce smartphone dispose d’un système de charge rapide 33 W. Ce n’est pas la plus véloce proposée par la marque, mais elle permet de récupérer en 30 minutes la moitié de l’énergie. Enfin, on retrouve également sur le Xiaomi Poco X5 le NFC, et une prise jack 3,5 mm pour ceux qui n’ont pas d’écouteurs sans fil.

Pour un budget inférieur à 200 euros, il est possible de trouver de bons smartphones pas chers, et pour vous aider dans votre choix : voici notre comparatif des meilleurs smartphones pas chers du moment.

