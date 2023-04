Ce grand TV 4K Mini LED en 65 pouces de LG (100 Hz) perd 700 € de son prix initial

À côté de ses téléviseurs OLED, LG met en avant des TV avec une dalle LCD équipé de Mini LED. Une belle alternative, qui apporte une image d’excellente facture, et dont aujourd'hui le prix est plus bas sur le modèle 65QNED87 : 1 099 euros au lieu de 1 790 euros.

Réputé pour la qualité de ses téléviseurs OLED, LG propose à côté la technologie QNED sur certains de ses modèles. Une technologie permettant de reproduire un meilleur taux de contraste et des noirs parfaits comme l’OLED, mais avec plus de luminosité. Si vous êtes curieux de goûter à cet affichage, aujourd’hui le TV LG 65QNED87 profite de près de 40 % de remise sur son prix d’origine.

Les avantages du LG 65QNED87

Une grande dalle Mini LED de 65 pouces

Compatible 4K, HDR10, Dolby Vision IQ et Atmos

Des fonctionnalités gaming et la fluidité de WebOS

Lancé à 1 790 euros et maintenant affiché au prix barré de 1 299 euros, le téléviseur LG 65QNED87 se négocie aujourd’hui à 1 099 euros sur le site de la Fnac.

Un grand téléviseur qui mise sur le Mini LED

La référence QNED87 de LG mise sur un design quasi borderless pour ne pas empiéter l’image transmise par l’écran. L’immersion est d’autant plus grande grâce à la diagonale de 65 pouces. La dalle utilise ici la technologie QNED baptisé par LG, qui vient concurrencer celle du géant sud-coréen Samsung. Il s’agit d’un écran LCD utilisant des Mini LED pour le rétroéclairage. Cette technologie vise à reproduire un taux de contraste incroyable et des noirs parfaits comme pour l’affichage OLED, mais avec une luminosité de pointe. Le rétroéclairage bénéficie aussi du Dimming Pro, une technologie qui améliore la netteté et réduit l’effet de halo que l’on peut habituellement retrouver avec ce type de dalle.

La dalle profite d’une définition 4K afin d’obtenir une image finement détaillée et surtout proche de la réalité. Il profite aussi des meilleures normes vidéo, en passant par le Dolby Vision IQ, le HDR10 et sans oublier le Dolby Atmos pour le son. Le processeur Α7 Gen5 AI Processor 4K assurera quant à lui la transformation et l’optimisation de l’ensemble des contenus en 4K UHD.

Des fonctionnalités qui vont ravir les gamers

Le TV de LG plaira aussi aux gamers et gameuses, puisqu’on trouve une connectique HDMI 2.1. Il est ainsi capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Vous pourrez profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence du mode ALLM, du taux de rafraîchissement variable (VRR) et la technologie AMD FreeSync. De plus, l’écran est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une bonne fluidité durant vos sessions de jeux.

Enfin, le TV tourne sous webOS 22, l’interface maison développée par LG. Elle fait aujourd’hui partie des meilleures, grâce sa simplicité et son ergonomie. En fonction de ce que vous regardez, le système peut faire des suggestions de programmes. Vous pouvez naviguer simplement vers vos plateformes de SVOD favorites telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, via la télécommande ou bien avec votre voix grâce à sa compatibilité avec les assistants vocaux.

Si vous hésitez encore et souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures Smart TV 4K Oled, QLED, LCD ou même QD-OLED du moment.

