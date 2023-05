La pompe à air électrique 1S de Xiaomi n’a jamais été aussi peu chère

Avec cette pompe à air électrique signée Xiaomi, le gonflage de vos pneus n'a jamais été aussi simple, ce qui fait de cet accessoire un indispensable pour rouler en toute sécurité. Elle a aussi la particularité de pouvoir contrôler la pression de vos pneus et de pouvoir être emmenée n'importe où. En ce moment, cette pompe à air est disponible à 33,39 euros sur AliExpress au lieu de 59,99 euros habituellement.

Si vous venez de vous offrir un vélo ou une trottinette électrique, avez-vous pensé à prendre également une pompe à air ? Cette pompe à air électrique de Xiaomi est un accessoire à avoir à tout prix tant elle facilite le quotidien grâce à ses performances et à sa polyvalence. Elle affiche en ce moment un excellent prix grâce à cette offre. En effet, le tarif est quasi divisé par deux aujourd’hui !

La pompe à air électrique de Xiaomi en bref

Un format compact à emmener partout avec soi

Cinq modes de gonflage disponibles

Contrôle aussi la pression de vos pneus

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la Xiaomi Air Pump 1S est maintenant disponible en promotion à 33,39 euros chez AliExpress. Elle est affichée à 36,39 euros, mais une réduction de 3 euros intervient automatiquement une fois le produit placé dans le panier.

Une pompe à air compacte et bien pratique

Cette pompe à air électrique est tout d’abord bien pratique grâce à son format compact, elle prend la forme d’un boîtier en acier de 12 cm sur 7 qui pèse quand même 480 grammes. Vous pouvez l’emmener partout avec vous dans un sac, surtout lors de vos balades à vélo, ce qui peut vous sauver la mise en cas de crevaison inopinée. De plus, la pompe à air électrique 1S de Xiaomi est dotée d’une ampoule LED pour pouvoir être utilisée la nuit, pour mieux voir ce que vous faites dans l’obscurité, mais surtout signaler votre présence si vous êtes près d’une route.

Avec sa batterie de 2000 mAh, cette pompe à air électrique est capable de gonfler jusqu’à 5 pneus de voiture, 6 pneus de moto, 8 pneus de vélo et jusqu’à 41 ballons en une seule charge. Elle se recharge grâce à un câble USB-C fourni dans la boîte et il lui faut environ trois heures pour refaire le plein. Vous trouverez également une valve à air, une aiguille amovible, un étui de rangement et le manuel d’utilisation avec la pompe à air.

Des performances efficaces

Selon Xiaomi, cette pompe à air 1S est 45 % plus performante que le modèle précédent, elle est capable de gonfler jusqu’à une pression de 10,3 bars (150 psi) un pneu de vélo en deux minutes et un pneu de moto ou de voiture en cinq minutes. Ce n’est pas tout ce dont elle est capable, vous pouvez aussi contrôler la pression de vos pneus, même celles d’une voiture. L’opération est la même que pour le gonflage, connectez la pompe au pneu que vous souhaitez contrôler et sélectionnez le mode affichant la pression.

La navigation se fait sur un écran LED numérique et via les commandes centrales, vous pouvez sélectionner un mode de gonflage et suivre sa progression. De plus, avec les capteurs de pression d’air améliorés, vous n’aurez pas à garder constamment un œil sur votre pompe. Afin d’éviter le surgonflage, la pompe s’arrête automatiquement lorsque la pression désirée est atteinte.

Afin de comparer la pompe à air électrique 1S de Xiaomi avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs accessoires de vélo pour rouler en sécurité.

