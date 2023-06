Avec un prix divisé par 2, le OnePlus 10 Pro est un smartphone haut de gamme pas cher

Le OnePlus 10 Pro propose une fiche technique musclée, et qui, contrairement à la version 10T, ne fait pas de concessions. Aujourd’hui, ce téléphone premium coûte 409 euros contre 919 euros à sa sortie.

Avec une dalle Amoled QHD+ de 120 Hz, un Snapdragon 8 Gen 1 et la charge rapide 80 W, le OnePlus 10 Pro ne manque pas d’arguments à faire valoir. Sorti en 2022, ce smartphone est toujours digne d’intérêt, surtout maintenant que son prix chute presque sous les 400 euros. Une super affaire, d’autant plus qu’à sa sortie, son prix approchait les 1 000 euros.

Quels sont les atouts du OnePlus 10 Pro ?

Son bel écran AMOLED

Sa puissante puce Snapdragon 8 Gen 1

Sa bonne polyvalence en photo

Avec un prix de lancement à 919 euros, le OnePlus 10 Pro (8 + 128 Go) coûte seulement 409 euros sur le site AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 10 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus 10 Pro au meilleur prix ?

Une conception réussie

Si le OnePlus 10 Pro ne se démarquera pas grâce à sa face avant, très classique avec son écran percé dans le coin supérieur gauche, il marquera tout de même des points grâce à son design confortable, qui promet une prise en main agréable : saluons pour cela les angles arrondis du smartphone et son poids contenu de seulement 200,5 grammes. Au dos, on retrouvera un revêtement satiné, qui n’est pas pour autant glissant, ce qui est un bon point. Le module photo ressemble quant à lui à des plaques de cuisson, mais heureusement, il ne dépasse presque pas en relief, ce qui lui évite de ne pas être stable une fois posé à plat. Signalons tout de même deux petits bémols à propos de ce design : le OnePlus 10 Pro a tendance à se plier un peu trop facilement, et il ne dispose d’aucune certification d’étanchéité IP. Dommage.

Le OnePlus 10 Pro parvient toutefois à se rattraper avec son écran. On a ici droit à une dalle QHD+ de 6,7 pouces qui nous fait profiter de contrastes parfaits, grâce aux pixels noirs éteints, de l’AMOLED. Notez que, pour préserver la batterie, le téléphone est paramétré par défaut en Full HD+. De plus, on pourra aussi compter sur un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, ce qui assurera une excellente fluidité au quotidien. Côté interface, OnePlus nous propose son OxygenOS, qui ressemble grandement au ColosOS d’Oppo. Rapidité et fluidité devraient être au rendez-vous, surtout avec le mode 120 Hz.

Un smartphone puissant

Dans les entrailles du OnePlus 10 Pro, on trouvera un Snapdragon 8 Gen 1, l’une des plus premium de Qualcomm. De quoi offrir une belle puissance au quotidien, y compris pour les jeux gourmands, en poussant les graphismes au maximum (même si de petites chutes de framerate pourront survenir après plusieurs minutes de jeu). Le smartphone aura aussi tendance à chauffer après un bon quart d’heure de jeu. Côté autonomie, le OnePlus 10 Pro est équipé d’une batterie de 5 000 mAh, qui permet d’utiliser le smartphone durant une journée de travail avec une utilisation active, mais le OnePlus pourrait avoir du mal à finir la journée si l’usage n’est pas modéré. Heureusement, la charge rapide est de la partie : le chargeur de 80W permettra de passer de 2 à 73 % de batterie en seulement 20 minutes. La charge sans fil sera d’ailleurs aussi disponible.

Enfin, en ce qui concerne ses capacités en photo, le OnePlus 10 Pro propose une belle polyvalence avec son capteur de 48 mégapixels pour le grand-angle, son ultra grand-angle de 50 mégapixels et son zoom optique x3,3 de 8 mégapixels. Notez que OnePlus a noué un partenariat avec Hasselblad, spécialiste de la photo, pour son modèle. Dans les faits, le OnePlus 10 Pro se débrouille très bien, même si la précision des détails et le piqué sont encore perfectibles. Le mode nuit est quant à lui plutôt efficace.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 10 Pro.

Si vous souhaitez découvrir les autres références de la marque qui valent le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones OnePlus en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).