Le rapport Go-prix n’a jamais été aussi bas qu’avec ce SSD de 2 To en promotion

Même s’ils se font de plus en plus rares sur le marché des Solid State Drive, les SSD SATA restent un choix raisonnable économiquement parlant puisqu’ils restent des composants performants pour les configurations d’entrée et du milieu de gamme. C’est notamment le cas du PNY CS900 doté d’une interface SATA III et d’une capacité de stockage de 2 To, tout de même… Rarement ce SSD SATA n’a été vendu à un prix aussi bas grâce à cette offre.

Le PNY CS900 en bref

Une énorme capacité de stockage de 2 To

Parmi les meilleurs débits pour un SSD SATA

Une garantie constructeur de 3 ans

Au lieu d’un prix barré de 89,99 euros, le PNY CS900 de 2 To est maintenant disponible en promotion à 74,99 euros chez Cybertek.

Une grande capacité de stockage

Le PNY CS900 est un SSD SATA au format 2,5 pouces comme la grande majorité des SSD de ce type, il pourra donc se faufiler dans une tour d’ordinateur mais ce sera plus compliqué pour un ordinateur portable et même impossible pour un ultrabook. Avec sa capacité de stockage de 2 To, soit 2000 Go, vous aurez de quoi faire pour stocker d’innombrables souvenirs, des fichiers de travail, des films en haute définition et même quelques jeux vidéo.

Après l’installation, vous avez le choix entre installer Windows directement dessus pour en faire votre espace de stockage principal ou simplement le laisser comme espace de stockage secondaire. Dans un cas comme dans l’autre, vos données seront sous bonne garde étant donné que les SSD SATA sont particulièrement robustes. Conçus sans pièces mécaniques, ils sont plus résistants aux chutes et aux vibrations, vous en aurez pour plusieurs années avant de le remplacer.

L’interface SATA III performante

Avec son interface SATA III, le PNY CS900 est doté de performances dans la fourchette haute pour un SSD SATA. D’après le constructeur, sa vitesse de lecture s’élève à 550 Mo/s et la vitesse d’écriture à 530 Mo/s, pour vous donner un ordre d’idée, c’est environ trois à cinq fois plus élevé qu’un disque dur traditionnel. Vous pourrez notamment transférer des fichiers volumineux en une poignée de secondes, exécuter rapidement n’importe quel logiciel et réduire les temps de chargement de vos jeux vidéo.

Comme nous le mentionnions ci-dessus, les SSD SATA ont une longue espérance de vie et le PNY CS900 ne fait pas exception. Il est tout d’abord délivré avec une garantie constructeur de 3 ans et la seule raison qui expliquerait une panne avant ce terme serait un manque de chance inouï. De plus, le MTBF, qui correspond au temps moyen entre deux pannes, est estimé à environ 2 millions d’heures. Deux millions… Vous voyez déjà ce que ça fait, un million ?

Si vous préférez opter pour un SSD NVMe pour votre PC, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié.

