LG OLED C3 : le roi des TV Oled 4K est moins cher de 25 % dans sa version de 48 pouces

Les TV C3 de LG succèdent aux C2 qui avaient déjà la réputation de meilleurs TV Oled du marché, et le constructeur sud-coréen a réussi à faire mieux avec cette nouvelle génération. Plusieurs améliorations sont bienvenues et la plus notable est une augmentation de la luminosité de la dalle Oled qui faisait défaut sur les C2. En ce moment, la version 48 pouces du C3 de LG passe de 1 399 euros à 1 049 euros chez Rue du Commerce.

Sur le marché des TV, deux grandes enseignes se disputent la première place : Samsung et LG. Si le premier privilégie la QLED, LG affiche clairement sa préférence pour l’Oled et conçoit les meilleurs TV avec cette technologie d’affichage. Présentée lors du CES 2023, la série des C3 s’est longuement faite attendre et il est possible d’obtenir la version de 48 pouces pour moins cher que d’habitude. Avec une réduction de 25 % chez Rue du Commerce, le LG OLED48C3 profite d’une baisse de 350 euros.

Une dalle Oled encore plus lumineuse que la génération précédente

Les nouvelles fonctions de WebOS

Des ports HDMI 2.1 qui le rendent adapté pour le gaming 4K 120 FPS

Une consommation électrique maîtrisée

Au lieu de 1 399 euros habituellement, le LG OLED48C3 est maintenant disponible en promotion à 1 049 euros chez Rue du Commerce.

Une OLED toujours plus maîtrisée et lumineuse

Le LG OLED48C3 est, comme sa référence l’indique, un écran de 48 pouces (diagonale de 121 cm) qui peut facilement trouver sa place dans une chambre ou un salon. Les C3 sont parvenus à surpasser les C2 qui étaient alors les meilleurs TV Oled du marché, et ce en partie grâce à une accentuation de la luminosité. Le gain n’est pas énorme, mais c’est suffisant pour obtenir une excellente colorimétrie et un rendu détaillé et qualitatif. Et le tout en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels).

La qualité d’image ne s’arrête pas là puisque le LG OLED48C3 supporte les traitements d’image HDR10, HDR10 Pro et Dolby Vision IQ et, comme sur les générations précédentes, plusieurs modes d’image sont proposés : Standard, Cinéma, Filmmaker, Expert lumineux, Expert sombre, Optimiseur de jeu et Image personnalisée. Pour l’audio, le LG OLED48C3 s’appuie sur un système sonore 2.2 avec deux haut-parleurs de 10 W RMS et deux woofers de 10 W RMS également, compatibles avec Dolby Atmos et DTS:X.

Quelques nouveautés qui sont bienvenues

Le LG OLED48C3 ne se contente pas d’une qualité d’affichage haut de gamme, il est également polyvalent et peut aussi bien être allumé pour regarder un film, une série ou la finale de la coupe du monde de rugby que pour lancer un jeu vidéo en 4K 120 FPS. Cela est bel et bien possible grâce à ses ports HDMI 2.1 sur lesquels brancher sa PlayStation 5 ou sa Xbox Series X. Nous avons également une subtilité sur ces ports HDMI, la norme QMS qui permet de basculer d’une source à l’autre avec douceur et sans écran noir.

Enfin, le LG OLED48C3 tourne sous WebOS 23, une interface disponible uniquement sur les TV de cette génération puisque les anciens modèles ne peuvent profiter d’une rétrocompatibilité. On retrouve les mêmes fonctions de base comme les raccourcis vers les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ et Nvidia GeForce Now ainsi qu’une nouveauté prenant la forme de Quick Cards. Ces vignettes sont un nouveau format de raccourcis affichés au-dessus de la barre de lancement et dont il est possible de réorganiser la position pour un menu plus personnalisé.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le LG OLEDC3.

Afin de comparer le LG OLED48C3 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K du moment.

