Ninebot ou Xiaomi : laquelle de ces trottinettes électriques pas chères est faite pour vous ?

La Xiaomi Electric Scooter 4 Go et la Ninebot KickScooter E2 E conviennent parfaitement aux personnes qui cherchent à se faire la main pour la première fois avec une trottinette électrique. Pour un budget de moins de 300 euros, laquelle choisir ?

En 2023, les constructeurs Xiaomi et Ninebot ont introduit de nouvelles trottinettes électriques dans leur catalogue. La Electric Scooter 4 Go chez Xiaomi et la Segway KickScooter E2 E pour Ninebot. Ce sont deux modèles entrée de gamme proposés à un prix particulièrement attrayant.

Elles se destinent avant tout pour des petits trajets urbains, et pour les personnes ne souhaitant pas dépenser un budget de plus de 300 euros pour ce type d’appareil. Ce sont de bonnes trottinettes électriques pas chères, mais laquelle des deux est faite pour vous ? En regardant de plus près, quelques petites différences existent, c’est pourquoi nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients.

Les trottinettes électriques en promotions

Une jolie conception sur ses deux engins

La Xiaomi Electric Scooter 4 Go et la Ninebot Segway KickScooter E2 E sont des modèles entrée de gamme, qui affichent une allure soignée, où les câbles se font assez discrets. On retrouve tout même des tons orangés chez Xiaomi et des touches de noir plus sobre sur l’autre modèle. Elles résistent efficacement aux éclaboussures d’eau (IPX4), ce qui vous permettra de rouler même sous une pluie battante, et supportent une charge de 90 kg. Pour assurer un bon confort de conduite, le deck est assez large, mais avec leurs pneus de 8,1 pouces, il faudra éviter les routes pavées, les petits trous ou les chaussées dégradées. Niveau sécurité, les deux s’équipent d’un système de freinage électronique double et des phares avant et feu stop arrière.

Si vous comptez combiner votre trajet sur la route avec les transports en commun ? Alors, la Scooter 4 Go de Xiaomi semble plus adaptée. Elle est légère avec un poids de 13,7 kg. Vous n’aurez donc aucun mal à l’emporter dans les transports, ou encore la glisser dans le coffre d’une voiture. Elle a aussi l’avantage d’avoir un système pliable assez facile pour être moins encombrante. La KickScooter E2 E affiche 14,2 kilos, soit 500 g de plus que sa concurrente. Cela reste correct, quand on sait que le modèle plus haut de gamme de la marque monte à 24,3 kg.

Des performances plutôt limitées

Que ce soit avec celle de Ninebot ou celle de Xiaomi, vous ne pourrez pas atteindre les 25 km/h avec ces trottinettes. Les deux modèles s’appuient sur un moteur d’une puissance de 250 W avec un pic de 450 W permettant d’atteindre une vitesse maximale de 20 km/h. Au moins, vous êtes assuré de respecter la vitesse légale pour une trottinette électrique. La KickScooter E2 E à un léger avantage face à sa rivale : elle est capable de grimper les pentes inclinées jusqu’à 12 %, contre 10 % pour la Electric Scooter 4 Go. Attention tout de même, face à une montée, les deux appareils vont être à la peine et manquer de puissance.

En tant qu’utilisateur, vous allez pouvoir choisir entre trois modes de conduite (Standard, Sport et Marche), afin de personnaliser et d’optimiser la puissance de sortie pour un déplacement plus confortable et plus agréable selon les cas de figure. Des modes qui peuvent être sélectionnés directement sur l’écran LED. Ce dernier donne accès à plusieurs informations utiles telles que la vitesse de conduite, l’éclairage activé et le niveau de batterie.

Taillées pour des trajets courts en ville

Loin d’être des bolides, les trottinettes Xiaomi et Ninebot sont faites pour des petits trajets. L’autonomie de la Electric Scooter 4 Go n’est pas la plus élevée que l’on peut trouver dans le catalogue de la marque chinoise. Elle s’équipe d’une batterie d’une capacité de 165 Wh et donne ainsi une autonomie moyenne de 18 km. Ce chiffre a été obtenu en roulant avec une batterie pleine et une charge d’environ 75 kg à une vitesse constante de 15 km/h sur une route plate. On peut donc s’attendre à moins, cela dépendra de votre utilisation. En tout cas une chose est sûre, il faudra être très prudent à chaque sortie, et surveiller le niveau de la batterie.

Quant à l’engin de Ninebot, elle est capable de circuler durant 25 km avant de tomber en rade. C’est un peu plus confortable, et suffisant pour effectuer des trajets du quotidien, par exemple pour aller chercher du pain ou autres. En utilisant l’accélération à fond et le mode sport qui est le plus dynamique, l’autonomie risque de ne pas tenir jusqu’à 25 km. Comptez plutôt entre 15 et 20 km. Pour la recharge, il ne faut pas être pressé, car il faut 7 heures et 30 minutes pour récupérer 100 % de l’énergie. Chez son concurrent, il faudra compter sur six heures.

Xiaomi ou Ninenbot ? Quel est le meilleur choix ?

Après avoir détaillé les qualités et les défauts des deux roues électriques, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Elles sont toutes les deux proposées à des tarifs attractifs, avec quelques similitudes, que ce soit au niveau de la puissance ou encore sur le système de freinage utilisé, elles ont tout de même chacune un avantage sur l’autre.

En choisissant la KickScooter E2 E, vous pourrez partir l’esprit plus serein pour vos trajets, car elle est plus endurante que celle proposée par Xiaomi. Elle peut monter jusqu’à 25 km, et même si ce chiffre est amené à diminuer en fonction de votre utilisation, cela reste plus confortable que les 18 km promis par la Scooter 4 Go. Elle tient mieux la route sur des pentes, même si elle se contente d’une vitesse de 20 km/h.

Si l’offre chez Cdiscount n’est plus disponible, l’e-commerçant E. Leclerc propose également la trottinette de Ninebot en promotion.

Pour la légèreté et la compacité, Xiaomi remporte le point. Avec la Scooter 4 Go, vous aurez moins de difficulté à l’emmener avec vous, que ce soit dans la cage d’escalier de votre immeuble, ou bien dans les transports en commun, ses 13,7 kilos facilitent la chose? Alors oui, avec cet engin, l’autonomie est un peu restreinte (18 km seulement), mais si vous avez une utilisation plutôt occasionnellement et faites de courts trajets, elle peut tout à fait vous convenir. En plus, elle se recharge plus « vite » que sa rivale (6 heures, contre 7 heures et 30 minutes sur l’autre modèle).

Si vous n’arrivez toujours pas à faire votre choix entre la trottinette de Xiaomi et celle de Ninebot, nous vous invitons à consulter notre sélection des meilleures trottinettes électriques dans diverses catégories correspondant aux usages les plus courants.

