Segway-Ninebot : ces deux trottinettes électriques à petit prix sont taillées pour les néophytes

L’offre entrée de gamme de Segway-Ninebot est renforcée avec deux nouveaux modèles répondant au nom de KickScooter E2 Plus et KickScooter E2.

Segway-Ninebot a mené une grosse offensive médiatique en présentant une multitude de nouvelles trottinettes électriques dans le cadre du MWC 2023 et du salon du 2 Roues de Lyon. Outre l’ultra haut de gamme G2 Max ainsi que les F2 Series, le constructeur renforce aussi sa présence sur l’entrée de gamme avec deux nouveaux modèles.

Voici donc les Segway-Ninebot KickScooter E2 Plus et Segway-Ninebot KickScooter E2, dont les fiches techniques se ressemblent en tous points, à quelques différences près. Le binôme se distingue surtout par leur puissance, leur vitesse de pointe et, dans une moindre mesure, leur poids.

Limitée à 25 km/h pour l’une, 20 km/h pour l’autre

La plus aboutie – la version Plus – revendique en effet une allure maximale de 25 km/h, combinée à une puissance nominale de 300 W et une puissance maximale de 500 W. En face, la E2 standard est limitée à une vitesse de 20 km/h, pour une puissance nominale de 250 W et une puissance maximale de 450 W.

Ce dernier modèle prend un risque en se cantonnant à une vitesse de 20 km/h. Certes, cela joue en faveur de l’autonomie… au risque de frustrer les utilisateurs, la faute à une allure légèrement limitée. Loin de nous l’idée de penser que nos déplacements en EDPM s’apparentent à une course, rassurez-vous.

Des poids pratiques pour l’intermodal

Au niveau du poids, 200 grammes séparent ces deux engins : 14,4 kg la pour KickScooter E2 Plus, 14,2 kg pour la KickScooter E2. Ce sont ici des valeurs honorables pour quiconque souhaite se mettre aux déplacements intermodaux. Nous sommes loin des 24,3 kg de la G2 Max, par exemple.

Pour le reste, les fiches techniques sont les mêmes :

Moteur : dans le moyeu de la roue avant ;

Batterie : 220 W ;

Recharge : 7,5 heures ;

Autonomie : jusqu’à 25 km ;

Pneus : intérieur creux, 8,1 pouces ;

Frein : électronique à l’avant, tambour à l’arrière ;

Tableau de bord : à LED, 2,8 pouces ;

Protection : IPX4 sur la trottinette, IPX6 sur la batterie ;

Charge supportée : 90 kg ;

Angle de montée : 12 % ;

Système antipatinage.

Prix et disponibilité

Attendues dès le mois d’avril, les Segway-Ninebot KickScooter E2 Plus et KickScooter E2 débuteront à partir de 349 euros. Il s’agit ici du prix de la version standard. Pour celui de l’itération Plus, le constructeur ne l’a pas encore communiqué.

