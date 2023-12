Pixel Tablet : 100 € de réduction pour la tablette de Google avec son dock muni d’une enceinte

2023 a vu Google lancer tout un tas de nouveautés dont la Pixel Tablet lancée à un prix que l'on jugerait trop élevé pour ce qu'elle propose. Mais à l'approche des fêtes de Noël, elle profite d'une promotion qui la fait chuter à un prix qui lui correspond mieux. Chez Amazon, cette nouveauté signée Google est proposée à 579 euros au lieu de 679 euros.

Cette année, la firme de Mountain View fut prise d’une frénésie de nouveautés. Outre la nouvelle gamme des Google Pixel 8, le géant américain a lancé la Pixel Watch, sa première montre connectée, ainsi que le Pixel Fold, son premier smartphone pliable. Google a aussi relancé sa production de tablette tactile, après la Pixel C parue en 2015 et la Pixel Slate lancée en 2018 mais jamais sortie en France, voici la Pixel Tablet. En ce moment, elle est moins chère de 100 euros.

La Google Pixel Tablet (2023) en quelques mots

Un bon écran pour consommer du contenu

Pixel Experience, toujours au top

Un dock muni d’une enceinte

Au lieu de 679 euros habituellement, la Google Pixel Tablet (2023) est maintenant disponible en promotion à 579 euros chez Amazon.

Une tablette tactile avec un gros truc en plus

La Google Pixel Tablet a le malheur de rivaliser avec l’iPad sur le même segment tarifaire et elle ne démarre pas fort avec sa coque en plastique et un manque d’ergonomie avec des boutons difficiles à atteindre. Toutefois, elle est agréable sous les doigts et dégage une impression de robustesse, et peut-être même un peu trop vu son poids de 500 g. Pour l’écran, la Pixel Tablet opte pour une dalle LCD en définition 2 560 x 1 600 pixels avec des couleurs vibrantes et un bon rapport de contraste, mais avec un bémol pour la basse luminosité qui permet aux reflets de s’installer et le taux de rafraîchissement à 60 Hz.

La Google Pixel Tablet se démarque néanmoins avec son dock de recharge qui sert également d’enceinte. La tablette s’y connecte facilement à l’aide des quatre broches sur son dos et elle s’aimante fermement au dock en mode paysage pour y rester bien ancrée. Vu le poids conséquent de la Google Pixel Tablet, cet élément est bienvenu et offre surtout une inclinaison idéale pour regarder un film ou jouer. Du côté du rendu audio, les performances sont au rendez-vous avec notamment des basses bien présentes sans pour autant tomber dans l’excès à l’instar d’une JBL.

Pixel Experience en mode tablette

Cette tablette tactile tourne avec le même processeur que la gamme des Google Pixel 7, un Google Tensor Core G2. À l’usage, elle permet à la Pixel Tablet de tourner de façon fluide, sans ralentissements et sans chauffe. On peut enchaîner une visio sur Discord avec une partie en cloud gaming sur le Xbox Game Pass sans anicroche. Pour ce qui est des gros jeux du Play Store, ça tourne avec les réglages en « moyen » à l’instar des Google Pixel 7, la Pixel Tablet est donc loin de rivaliser avec l’iPad au niveau des performances.

Elle se rattrape toutefois avec l’une des meilleures interfaces du marché, Pixel Experience qui propose des animations fluides, de nombreuses possibilités de personnalisation mais également des fonctionnalités supplémentaires dédiées au dock, comme transformer la tablette en genre de hub pour maison connectée à l’instar d’un Amazon Echo Show. Enfin, la batterie de 27 Wh voit son énergie descendre rapidement, même en mode veille, tandis que la recharge s’avère lente. Elle passera sûrement une grande partie de sa vie branchée au dock.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Google Pixel Tablet (2023).

Afin de comparer la Google Pixel Tablet (2023) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles du moment.

