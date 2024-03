Sony Xperia 1 V : un photophone ultra haut de gamme qui allège déjà son prix de plusieurs centaines d’euros

Sony n'a de cesse de vouloir mettre en avant son savoir-faire en photo. L'un des derniers-nés de la marque, le Sony Xperia 1 V, se démarque justement par l'excellente qualité photo qu'il offre. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'il n'est plus aussi hors de prix que d'habitude : Amazon le propose à 1 089 euros au lieu de 1 399 euros.

Si le rapport qualité-prix des smartphones haut de gamme Sony Xperia est bien souvent moins intéressant que ce que l’on peut trouver chez les concurrents comme Apple, Samsung ou Google, il n’y a tout de même une compétence qui permet aux modèles de la marque japonaise de se démarquer et d’attirer tout de même l’attention : son savoir-faire sur la photo et la vidéo. Le récent Sony Xperia 1 V est justement un photophone très efficace qui promet une belle polyvalence. Une qualité qui se paie, visiblement, et très cher, puisque le prix de lancement de ce smartphone était très (trop) élevé. Heureusement, une promotion de 310 euros est actuellement proposée.

Ce que propose le Sony Xperia 1 V

Une très bonne qualité photo

Un design élégant

De bonnes performances avec le Snapdragon 8 Gen 2

Lancé à 1 399 euros, le Sony Xperia 1 V est désormais affiché à 1 089 euros sur Amazon. Si vous avez un budget plus restreint, sachez que le Sony Xperia 5 V, plus abordable, est lui aussi disponible en promotion : il est proposé à 849 euros au lieu de 999 euros sur Amazon.

Un photophone très efficace

Ce n’est plus si étonnant connaissant la marque japonaise, mais l’un des grands atouts du Sony Xperia 1 V est évidemment son excellente qualité photo. Ce smartphone ultra haut de gamme est doté de trois capteurs au dos : un principal Exmor T de 1/1,35 pouce de 52 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 12 Mpx. Avec cette configuration, ce modèle promet un piqué intéressant, un rendu fidèle des couleurs et une plage dynamique bien gérée. La mission est aussi remplie au niveau de l’ultra grand-angle, sur lequel la distorsion optique est réduite, même s’il peut produire un peu trop de bruit numérique. On a aussi apprécié son mode portrait grâce au bon détourage qu’il offre.

Le téléobjectif et les selfies avec le capteur avant de 12 Mpx sont en revanche un peu plus décevants : le premier souffre par moment d’un mauvais piqué tandis que le deuxième capture des clichés aux couleurs un peu trop fades. On retiendra tout de même que le téléobjectif a le mérite d’avoir une variation optique, afin d’obtenir des zooms de bonne qualité. Autrement, le Sony Xperia 1 V peut aussi enregistrer des vidéos à 120 images par seconde sur chacun des objectifs. Mais ce qui importe surtout, c’est son mode pro qui permet de bidouiller tous les réglages d’ISO et autres, comme sur un véritable appareil photo.

Un grand écran 4K performant

En ce qui concerne son écran, on a ici droit à une dalle OLED de 6,5 pouces au format 21:9, qui nous fait en plus profiter d’une définition 4K, du HDR et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attention, ce dernier n’est pas adaptatif et il faudra choisir entre le mode 60 Hz et le mode 120 Hz. On ne pourra donc pas le faire varier en fonction de notre usage pour préserver un peu l’autonomie, ce qui est dommage. Le rendu des couleurs sera par ailleurs assez satisfaisant et fidèle avec une couverture du spectre DCI-P3 de 93 %. La luminosité est toutefois assez limitée, avec un score de 849 cd/m². La concurrence fait bien mieux.

Côté performances, le Sony Xperia 1 V est équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, épaulée par 12 Go de RAM. Une configuration qui promet une belle puissance et surtout moins de surchauffe par rapport au prédécesseur. Le stockage ne dépasse toutefois pas les 256 Go, ce qui est assez regrettable, mais un port de carte microSD est heureusement présent pour étendre ce stockage. Le Sony Xperia 1 V tourne par ailleurs sous Android 13 sans réelle surcouche et sans artifice. Mention spéciale pour le mode multifenêtres, bien pratique.

Enfin, niveau autonomie, le Sony Xperia 1 V embarque une batterie de 5 000 mAh qui peut se recharger avec un chargeur d’une puissance maximale de 30 W. De quoi récupérer, selon la marque, 50 % de batterie en 30 minutes. Le smartphone peut aussi être rechargé en sans-fil avec un chargeur Qi.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Sony Xperia 1 V.

