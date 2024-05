Garmin Fenix 7X Pro Solar : la montre d’élite des sportifs est quasi 200 € moins chère que d’habitude

La Garmin Fenix 7X Pro Solar Edition est une montre de sport haut de gamme à l’autonomie olympique, équipée de moult capteurs donnant des mesures précises. On la trouve aujourd’hui moins chère chez Boulanger et Amazon : 666,66 euros au lieu de 849,99 euros.

Les montres Garmin n’ont plus rien à prouver : précision, autonomie et accompagnement sportif… Tout y est, comme sur cette Fenix 7X Solar Edition. Elle embarque toutes les fonctionnalités et métriques de sport, que vous fassiez de la course à pied, du vélo, de la natation… Son autonomie est excellente grâce à son verre solaire et intègre même une lampe torche pour bien se repérer dans un environnement sombre. Ultra complète, elle reste assez onéreuse, mais grâce à cette remise de 180 euros, elle devient plus recommandable.

Ce qu’on apprécie de la Garmin Fenix 7X Pro Solar

Une montre robuste de 51 mm qui se recharge à l’énergie solaire

La Précision du GPS multi-bandes

L’autonomie très solide

Petit plus : lampe torche intégrée

Proposé à 849,99 euros sur le site de la marque, la Garmin Fenix 7X Pro Solar Edition se négocie actuellement en promotion à 666,66 euros sur le site Boulanger et Amazon.

Une montre qui assume ses traits sportifs

La Garmin Fenix 7X Pro Solar Edition prend une apparence baroudeur et très sportive. À votre poignet, elle ne sera pas le bijou le plus discret, mais dans cette catégorie, c’est peu surprenant. Nous sommes face à une montre robuste avec un imposant boîtier de 51 mm, pour vous accompagner dans toutes vos aventures et ce même lors de vos séances de plongée (certification 10 ATM). Elle se démarque notamment par la présence d’une lampe torche à LED. Cela peut paraître gadget, mais elle est très pratique : elle permet entre autres d’être vu sur le bord de la route durant votre jogging nocturne ou de vous repérer.

La Fenix 7X Pro Solar embarque un écran MIP transflectif, qui permet de rendre votre écran lisible en intérieur ou en extérieur. Pour ce qui est du verre, cette version Solar permet à votre montre de se recharger à l’énergie solaire. D’ailleurs, la marque assure que la batterie tient jusqu’à 37 jours en mode montre connectée avec 3 heures par jour d’exposition à la lumière directe du soleil jusqu’à 122 heures en mode GPS avec grâce au verre solaire. De côté, nous avons testé la plus petite variante de la gamme Fenix 7 Pro avec un peu plus d’une semaine d’autonomie. On peut donc s’attendre à une meilleure autonomie sur la 7X Pro.

Un suivi complet et des mesures précises

Pour assurer un bon suivi de vos performances sportives, elle utilise une foule de capteurs tels qu’un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un gyroscope, un altimètre et bien d’autres. Elle peut mesurer au mieux vos capacités dans plusieurs disciplines sportives, même le golf, et suivre votre sommeil.

Tout un arsenal est présent pour suivre aussi vos données de santé : un baromètre intégré, un capteur pour mesurer le SpO2, un capteur cardiaque, la fréquence respiratoire et le niveau de stress en deux minutes. Véritable compagnon du quotidien, la smartwatch intègre un coach virtuel qui donne des conseils pour s’améliorer et note les performances. Et bien entendu, les GPS des tocantes de Garmin sont extrêmement précis, plus que celui d’un smartphone. Le suivi GNSS multibandes reste l’un des meilleurs sur le marché, et la 7X Pro Solar en profite pour donner des tracés nets et des mesures fiables.

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur la Garmin Fenix 7 Pro.

Pour découvrir ce que propose la concurrence face à la Garmin Fenix 7X Pro Solar Edition avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées sportives du moment.

