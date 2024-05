La star des ultrabooks abordables est à un prix défiant toute concurrence : seulement 799 € pour l’Apple MacBook Air 2020 M1

Les MacBook Air M2 et M3 sont des laptops très intéressants, certes, mais pas aussi abordables que le MacBook Air M1. Si ce dernier a disparu du catalogue Apple, il est toujours possible de mettre la main dessus, et à prix cassé qui plus est ! C'est actuellement le cas chez Cdiscount où cet ultrabook mémorable d'Apple est proposé à 799 euros au lieu de 1 129 euros lors de son lancement.

La récente sortie du MacBook Air doté de la puce M3 marque la fin d’une ère, celle du MacBook Air M1 sorti en 2020 et qui ne fait désormais plus partie du catalogue de la firme de Cupertino sur son site. Cependant, cet ultrabook reste une référence, tant au niveau de ses finitions que de sa puissance et de son autonomie. Loin d’être obsolète, il est toujours un merveilleux compagnon de travail qui profite désormais d’un excellent rapport qualité-prix pour un produit Apple avec cette baisse de 330 euros sur son prix de sortie.

Ce qu’il faut retenir de l’Apple MacBook Air 2020 M1

Des finitions impeccables signées Apple

Les excellentes performances de la puce M1

Fonctionne dans le silence absolu

Consomme peu et chauffe peu

Au lieu de 1 129 euros lors de son lancement, l’Apple MacBook Air 2020 M1 est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Cdiscount.

Un MacBook de 2020 loin d’être à la traîne

Le MacBook Air 2020 n’a pas marqué une révolution en termes de design, mais il n’empêche que nous avons là un produit qui transpire le haut de gamme avec des finitions exemplaires. Le côté vieillot est pourtant bien là avec son écran entouré de larges bordures. Aujourd’hui et à ce prix, on s’attend plutôt à du borderless. Le MacBook Air 2020 est aussi pointé du doigt pour sa connectique trop légère avec seulement deux ports USB-C Thunderbolt 3 et une prise jack 3.5 mm.

Du côté de l’écran de 13,3 pouces, nous avons une dalle IPS avec des angles de vision ouverts et une définition WQXGA (2 560 x 1 600 pixels). La luminosité s’élèverait à 400 cd/m² et lorsqu’on passe l’écran avec notre sonde Calman, on obtient une couverture colorimétrique de 101 % pour la gamme sRGB et de seulement 68 % pour la gamme DCI-P3. Si l’on compare avec des concurrents sur la même tranche tarifaire, le MacBook Air M1 n’a, somme toute, un écran pas si extraordinaire, mais qui reste bien calibré.

Une puce M1 aux performances toujours solides

À l’époque de sa sortie, le MacBook Air M1 a fait couler beaucoup d’encre grâce à sa puce M1. Tout d’abord, c’est la première fois que la marque à la pomme qui s’appuyait jusque-là sur les processeurs Intel concevait ses propres puces pour ses Mac. De plus, l’utilisation de l’architecture ARM alors réservée aux puces des iPhones et des iPads permet à la puce M1 de déployer plus de puissance avec une consommation maîtrisée. Aujourd’hui encore, la puce M1 est fiable et permet d’effectuer les tâches sans ralentissement, sans chauffe et dans un silence absolu.

Comme nous venons de le dire, l’architecture ARM confère au MacBook Air M1 une bien meilleure efficience énergétique. D’après la firme de Cupertino, son autonomie peut grimper jusqu’à 15 heures en navigation web et jusqu’à 18 heures en lecture vidéo. Lors de notre test, la batterie est passée de 100 à 10 % le temps d’une journée, de 9h à 18h, mais où notre usage a été plus gourmand avec notamment du benchmarking et du gaming. Autre point intéressant, la consommation n’est pas irrégulière et reste donc prévisible, et elle est très faible en mode veille.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple MacBook Air 2020 M1.

