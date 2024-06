Garmin Epix Gen 2 : la smartwatch parfaite pour le outdoor perd 400 € pour les soldes

La crème de la crème du catalogue de Garmin se trouve dans la gamme Epix, ces montres connectées sportives allient un lot complet de fonctionnalités et de capteurs pour des analyses poussées avec un écran AMOLED et une grosse autonomie. Bien sûr, ces smartwatches ne sont pas données, mais la Garmin Epix Gen 2 à 499 euros chez i-Run au lieu de 899 euros lors de son lancement reste une très bonne affaire.

Alors que les critères faisant une bonne montre sportive d’un côté et une belle montre lifestyle de l’autre semblaient inconciliables, Garmin est parvenu à prouver le contraire avec sa montre Epix Gen 2. C’est le mariage réussi entre une montre robuste et endurante avec l’AMOLED, le bébé de la belle et de la bête en somme. Il s’agit de l’une des montres connectées les plus réussies du constructeur américain et aussi l’une des plus chères, sauf en ce moment puisqu’elle profite de 400 euros de remise sur son prix de lancement.

Les atouts de la Garmin Epix Gen 2

Une montre robuste avec un superbe écran AMOLED

De nombreuses fonctionnalités

Un GNSS multibandes ultra-précis

Une autonomie d’environ une semaine

Lancée à 899 euros, la Garmin Epix Gen 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros chez i-Run.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Garmin Epix Gen 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le mariage réussi de l’AMOLED et de la grosse autonomie

Jusque récemment, le nec plus ultra du catalogue de Garmin était la gamme des Fenix 7, des montres mastoc avec un écran MIP transflectif. La Garmin Epix Gen 2 reprend les mêmes codes esthétiques, un gros gabarit de 47 mm avec une lunette en acier inoxydable, un verre Corning Gorilla et une certification 10 ATM pour la porter dans la piscine. Mais surtout, elle se permet le luxe d’un écran AMOLED avec ses couleurs vives et une luminosité pointant à 1 000 cd/m². Avec sa définition de 416 x 416 pixels, c’est un plaisir au quotidien.

L’AMOLED est toutefois une technologie d’affichage énergivore et qui, par conséquent, ne serait pas compatible avec une montre connectée sportive qui a besoin d’être endurante. La Garmin Epix Gen 2 est, certes, plus gourmande que sa cousine la Fenix 7, mais elle a quand même affiché des résultats plus que convaincants. Dans les conditions les plus difficiles (Always-On, SpO2 la nuit, GNSS multibandes pendant 11h30), elle a tenu 3 jours. Elle est passée à 7 jours seulement en utilisant le GNSS deux fois moins longtemps.

Le savoir-faire de Garmin à son sommet

Du côté du suivi santé & sport, la Garmin Epix Gen 2 reprend les mêmes fonctionnalités que la Fenix 7, ce qui veut dire un lot complet de capteurs et un nombre impressionnant de fonctionnalités. On retrouve bien sûr les classiques suivis du sommeil, de la fréquence cardiaque, du stress et du cycle menstruel ainsi qu’une analyse des données dans bon nombre de disciplines sportives, des plus classiques à celles qui le sont moins comme le squash ou le hockey sur glace.

Il ne faut pas oublier que la grande spécialité de Garmin est la géolocalisation et que ce savoir-faire est mis à contribution dans ses montres connectées. Ainsi, à l’instar de la Fenix 7 ou de la Forerunner 955, la Garmin Epix Gen 2 profite d’un suivi GPS ultra-précis grâce à son mode GNSS multibandes qui récolte les données de plusieurs systèmes de géolocalisation. Activer le GNSS multibandes est toutefois très énergivore mais le mode GNSS SatIQ permet de rallonger un peu l’autonomie en basculant automatiquement entre différents modes GNSS.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Garmin Epix Gen 2.

