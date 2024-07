Complet et endurant, le robot aspirateur-laveur Dreame L20 Ultra est 350 € moins cher pendant les soldes

Le robot aspirateur-laveur Dreame L20 Ultra est un modèle bien équipé et autonome qui devrait satisfaire celles et ceux qui veulent se débarrasser pour de bon de la corvée du nettoyage des sols. La bonne nouvelle, c'est que cette référence est actuellement proposée à 849 euros au lieu de 1 199 euros chez Amazon pendant les soldes d'été.

Celles et ceux qui ont l’immense flemme d’aspirer leurs sols tous les jours savent très bien que les robots aspirateurs peuvent être de grandes aides au quotidien. Mais quand ces appareils sont en plus capables de laver les sols, de détecter intelligemment les zones sales, de nous permettre de personnaliser les cartes du domicile qu’il a conçues ou encore d’aspirer avec une belle puissance, c’est encore mieux, évidemment. C’est justement ce que propose le Dreame L20 Ultra, qui a bien d’autres atouts. L’un de ses autres avantages actuels ? Son prix, qui passe sous la barre des 850 euros pendant les soldes d’été.

Les points forts du Dreame L20 Ultra

De bonnes performances d’aspiration

Des patins lavants qui peuvent se relever automatiquement

Une grosse autonomie

Auparavant disponible à 1 199 euros, le robot aspirateur Dreame L20 Ultra est désormais proposé à 849 euros sur Amazon.

Une base imposante, mais complète

Avant d’opter pour le Dreame L20 Ultra, retenez bien que sa base n’est pas un format mini. En effet, elle est plutôt très imposante (606,5 x 426 x 499 mm) et donc peu discrète dans une pièce. Heureusement, la marque a soigné son design pour en faire un objet plutôt agréable à regarder, avec ses touches de doré et ses stries verticales en relief. Mais ce corps massif a un véritable atout : il est possible d’y loger de gros réservoirs. En effet, le réservoir d’eau propre peut contenir 4,5 L et celui d’eau usagée 4 L, ce qui est largement assez pour nettoyer jusqu’à 600 m² sans avoir à intervenir, tandis que le sac à poussière peut recueillir 3,2 L de saletés, ce qui en fait l’un des plus grands du marché pour un aspirateur robot. Rien que ça.

S’agissant du robot, celui-ci est sans conteste un appareil haut de gamme, avec d’excellentes finitions. Sur le dessus, on retrouve un dôme LiDAR et dessous, des roues, des capteurs, une brosse latérale, un rouleau-brosse en silicone et deux patins circulaires pour laver les sols. Le robot est aussi équipé d’une caméra IA et de LED pour la vision dans le noir. Le Dreame L20 Ultra fonctionne par ailleurs avec une application très intuitive et fiable, sur laquelle on peut retrouver les cartes que le robot aura rapidement créées après son premier passage dans le domicile. Notez que le robot est capable de délimiter les pièces de lui-même et de détecter la présence de meubles. Les cartes sont également tout à fait personnalisables et il est possible de créer des zones interdites ou des passages virtuels.

Des fonctionnalités innovantes, mais…

Le Dreame L20 Ultra dispose d’une puissance d’aspiration de 7 000 Pa, soit une des plus élevées proposées sur un robot aspirateur. Une belle efficacité, donc, qui serait toutefois bien meilleure, notamment sur les tapis épais, avec un deuxième rouleau-brosse. Le robot est tout de même apte à débarrasser les sols de toutes ses saletés, y compris près des plinthes et dans les angles. Pour ce qui est du mode serpillière, on a beaucoup apprécié le fait que les patins rotatifs puissent se relever automatiquement ou se détacher dans la base, permettant ainsi de ne pas humidifier tapis et moquettes. Malheureusement, l’efficacité du mode serpillière reste en retrait par rapport à la concurrence et sur les sols très souillés, les patins ne font pas des merveilles.

La navigation lui joue aussi des tours, et le robot peine à savoir que faire en présence d’obstacles. Autre bémol : s’il peut détecter les zones très sales grâce à l’IA embarquée, ce qui est rassurant, le robot perd trop de temps en s’imposant un second nettoyage dans toutes les pièces identifiées comme souillées, au lieu de se focaliser sur les zones sales uniquement. Enfin, on se console avec son excellente autonomie puisque la batterie peut durer jusqu’à 180 minutes en mode combiné et 260 minutes en aspirateur seul.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Dreame L20 Ultra.

