Ce smartphone aux allures premium (Oled, 120 Hz, 67 W) perd 32 % de son prix sur Amazon

Dalle Oled incurvée, du 120 Hz, une charge de 67 W et une puce Snapdragon efficace, voilà ce qu’offre en partie le Realme 12 Pro Plus. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il profite en ce moment de 160 euros de réduction sur Amazon.

Realme 12 Pro Plus // Source : realme.com

Le Realme 12 Pro Plus est un milieu de gamme intéressant. Il présente un design digne des modèles premium, avec une fiche technique musclée, et un tarif pourtant accessible. Cette référence a de bons arguments pour convaincre, notamment son prix qui baisse de 32 %.

En quoi le Realme 12 Pro Plus est intéressant ?

Pour sa grande dalle Oled incurvée à 120 Hz

Des performances honorables grâce à la puce Snapdragon 7 s Gen 2

Une grosse batterie avec une recharge SuperVOOC de 67 W

Le Realme 12 Pro Plus 5G est disponible à 499,99 euros, mais grâce à cette offre sur Amazon, le téléphone tombe à 339,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 12 Pro Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un milieu de gamme qui se veut premium

Le Realme 12 Pro Plus fait partie de ses smartphones qui veulent offrir une expérience haut de gamme à un prix contenu et autant dire que c’est réussi. Son design ne fera sans doute pas l’unanimité, mais fait bonne impression avec ce dos en cuir végétal et son module photo cerclé d’un cadran métallique doré faisant penser à la lunette d’une montre de luxe.

Autre argument qui nous fait douter de son appartenance au milieu de gamme, c’est son écran incurvé. Il est rare de retrouver ce type d’élément sur cette gamme de prix. À l’avant justement, on découvre une grande dalle Amoled de 6,7 en FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une navigation fluide.

deuxième titre h3 pour produit

Du côté de l’animation, c’est la puce Snapdragon 7 s Gen 2 qui est à la tâche. Elle se montre efficace au quotidien, que ce soit pour une utilisation classique ou poussée, allant du multitâche, des applications ou bien des jeux gourmands, sans abuser des graphismes élevés. Quant à son interface, il est livré avec Android 14 et Realme UI 5.0.

Sur le volet photo, le 12 Pro Plus se dote d’un capteur photo périscopique. L’idée est de proposer avec ce capteur un zoom optique x3, couplé à un zoom numérique pour obtenir un zoom x6, soit un équivalent 71 mm. Autrement, on a droit à un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un téléobjectif x2 de 32 Mpx. Une bonne polyvalence, reste à savoir ce qu’il vaut vraiment dans un test.

Enfin, vous pourrez tenir toute une journée avec sa batterie de 5 000 mAh, voire plus selon votre utilisation. Il profite même de la recharge SuperVOOC d’une puissance de 67 W. Grâce à cette combinaison, le fabricant promet une recharge de 1 à 50 % en 19 minutes seulement.

Si vous souhaitez accompagner votre achat de téléphone avec un forfait mobile, n’hésitez pas à consulter notre comparateur qui regroupe les meilleures offres sans engagement du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.