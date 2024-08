Ce moniteur incurvé de 27 pouces (QHD, 170 Hz, 1ms) ne dépasse pas les 170 € sur Amazon

Que vous soyez un gamer exigeant ou occasionnel, un bon Ă©cran demeure un bon investissement si vous passez rĂ©gulièrement du temps derrière le PC. Et en ce moment, Amazon propose une très belle remise sur ce moniteur MSI incurvĂ© qui ne coĂ»te plus que 170 euros.Â

Upgrader son setup gaming est un investissement, mais certaines promotions permettent de s’équiper Ă prix très rĂ©duit. C’est le cas aujourd’hui avec l’écran PC incurvĂ© 27 pouces de la marque MSI. Ce dernier embarque toutes les caractĂ©ristiques techniques nĂ©cessaires pour satisfaire les gamers et perd 40 % de son prix grâce Ă cette offre Amazon.Â

Le MSI Optix G27CQ4 E2, c’est quoi ?

Une dalle incurvée de 27″ en définition QHD à 170 Hz

Un temps de réponse rapide : 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync Premium

Avec un prix conseillĂ© Ă 279,99 euros, l’Ă©cran PC MSI Optix G27CQ4 E2 se nĂ©gocie aujourd’hui en promotion Ă 169,95 euros sur Amazon.

Un moniteur parfait pour les fps

Un des gros atouts de ce MSI Optix G27CQ4 E2 est son taux de rafraĂ®chissement de 170 Hz et son temps de rĂ©ponse d’une milliseconde seulement. Ce qui le rend parfaitement taillĂ© pour les parties multijoueurs bien nerveuses, en principe, aucun dĂ©tail ne vous Ă©chappera.Â

Et ce n’est pas tout, puisque cet écran est équipé de l’AMD FreeSync Premium, qui agit pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Pour jouer dans les meilleures conditions possibles, il faudra toutefois veiller à vous munir d’une puissante carte graphique.

Un écran de qualité qui assure une bonne immersion

Ce moniteur est fortement apprécié par sa diagonale de 27 pouces incurvée avec une courbure de 1500R. C’est un format très apprécié, car polyvalent en travail et en gaming et qui offre un meilleur confort de visionnage et une immersion accrue. L’écran est également doté d’une dalle VA en définition QHD (2560 × 1440 pixels), qui délivre une image plus détaillée et contrastée, et donc plus réaliste.

Concernant son installation, sachez que ce moniteur est compatible avec la norme VESA 100 × 100 mm et que la connectique comprend deux ports HDMI, un Displayport et une prise de casque audio. Enfin, l’écran est réglable en hauteur et inclinable.

Si vous souhaitez comparer l’écran gaming de MSI avec d’autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming.

