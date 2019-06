Commercialisée à 299 euros depuis sa sortie, la Nintendo Switch est aujourd’hui disponible à 260 euros sur Rakuten en utilisant le code promo ETE15. Vous pouvez également bénéficier de 27,59 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

La Nintendo Switch est un véritable succès à travers le monde. Si elle permet de jouer de plusieurs manières différentes (mode nomade, tablette ou TV), elle est surtout idéale pour apprécier les jeux à plusieurs avec ses Joy-Con. Deux d’entre eux sont disposés aux extrémités de la console pour jouer facilement en duo sans avoir besoin de racheter une manette supplémentaire.

Par ailleurs, on peut difficilement s’ennuyer avec le riche catalogue de l’eShop. Il regroupe aujourd’hui plus de 1 000 jeux disponibles, en passant par des licences cultes comme The Legend of Zelda, Pokémon et Mario, mais aussi les jeux des éditeurs tiers tels que Dark Souls, Resident Evil, DOOM, dont des tonnes de jeux issus de la scène indépendante.

Concernant ses caractéristiques brutes, elle intègre un écran HD de 6,2 pouces, une puce Nvidia Tegra X1 associée à 4 Go de mémoire vive (que l’on retrouve par exemple dans la NVIDIA Shield 2017), une batterie de 4 310 mAh qui lui procure une autonomie de 2 à 3 heures en jeu et une capacité de stockage de 32 Go (extensible via micro SD).

Après application du code promo ETE15 lors du paiement sur Rakuten, la Nintendo Switch passe alors à 260 euros, contre 299 euros habituellement. N’oubliez pas de vous inscrire gratuitement au Club R pour bénéficier de 27,59 euros offerts à faire valoir sur vos prochains achats.

Retrouvez la Nintendo Switch à 260 euros sur Rakuten

