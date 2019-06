La manette Nacon Revolution Pro fait partie des manettes dites premium pour gamers affirmés, ou non. Habituellement commercialisée à une centaine d’euros, elle est aujourd’hui remisée pendant les soldes d’été 2019 sur fnac.com à 50 euros seulement, soit le prix d’une manette classique.

La PlayStation 4 propose énormément d’avantages par rapport aux consoles concurrentes — notamment grâce à ses licences exclusives — , mais la manette officielle n’est définitivement pas un point fort de la console. Si le modèle DualShock 4 V2 a tout de même évolué depuis la PlayStation première du nom, force est de constater que le confort et l’ergonomie ne sont toujours pas au rendez-vous. Trop légère, poids mal réparti, joysticks et gâchettes qui font mal aux doigts sur le long terme : voilà tout ce qu’on peut reprocher à la manette de la PS4.

En revanche, il existe des modèles bien plus agréables en main et la Nacon Revolution Pro fait partie de ses manettes premium destinées aux gamers endurcis. D’apparence, elle s’appuie sur le succès de la manette Xbox One, LA référence en matière de manette gaming, en reproduisant minutieusement ses formes qui épousent parfaitement les mains et la disposition intelligente des boutons pour nous épargner une gymnastique de doigts épuisante sur de longues sessions.

Totalement personnalisable, cette manette Nacon propose par ailleurs des configurations et des fonctionnalités spécifiques pour s’adapter à tous les styles de gameplays, compétitifs ou non. Pour cela, on retrouve alors deux modes : le Mode Pro Control (halo bleu) plus basique et le Mode Advanced (halo rouge) plus complexe. Ce dernier permet notamment de créer jusqu’à 4 profils de jeu et de basculer instantanément de l’un à l’autre, d’ajouter des raccourcis, de modifier la sensibilité des gâchettes et des joysticks ou encore de répartir à votre guise le poids de la manette. Bref, un must-have pour tout joueur PS4 qui se respecte.

Il faut néanmoins préciser que la manette n’est pas sans fil, mais est livrée avec un long câble de 3 mètres.

Pourquoi recommande-t-on cette manette ?

Une manette « Pro » au prix de la manette classique

L’apparence de la manette Xbox One

Les nombreuses options de personnalisation

Pendant les soldes d’été 2019, la manette Nacon Revolution Pro (couleur or) s’affiche à 50 euros sur fnac.com, contre 99 euros habituellement.

Retrouvez la manette Nacon Revolution Pro à 50 euros

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !