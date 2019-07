Pour jouer partout, seul ou en multijoueur, la Nintendo Switch est tout simplement la console idéale. Elle est aujourd’hui exceptionnellement remisée à 269 euros sur Cdiscount grâce à une vente flash. En plus de la console hybride, ce bundle inclut également le jeu Pokémon Let’s Go Evoli et un code de téléchargement permettant de créditer 35 euros sur votre compte Nintendo.

Il s’agit sans aucun doute de la meilleure offre des soldes d’été 2019 pour la Nintendo Switch. Vendue en pack avec le jeu Pokémon Let’s Go Evoli et 35 euros offerts sur l’eShop, la console hybride s’affiche aujourd’hui à 269 euros grâce à une vente flash exceptionnelle sur Cdiscount.

Avec plus de 20 millions d’unités écoulées en deux ans, la Nintendo Switch est un véritable succès à travers le monde, bien devant son aîné la Wii U et ses 13 millions d’exemplaires. Si elle permet de jouer de plusieurs manières différentes (mode nomade, tablette ou TV), elle est surtout idéale pour apprécier les jeux à plusieurs grâce à ses fameux Joy-Con. Deux d’entre eux sont livrés avec la console pour jouer seul ou à deux sans avoir besoin de racheter une manette supplémentaire.

De plus, on s’ennuie difficilement avec le riche catalogue de l’eShop. Il regroupe aujourd’hui plus de 1 000 jeux disponibles, en passant par des jeux d’ores et déjà cultes comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ou encore Pokémon Let’s Go (la version Evoli étant fournie avec ce pack). Par ailleurs, les jeux des éditeurs tiers (Dark Souls, Resident Evil, DOOM, etc.) et la scène indépendante (Stardew Valley, Celeste, Dead Cells, etc.) sont également à l’honneur. Il y a donc du choix pour dépenser vos futurs 35 euros offerts via le code de téléchargement inclus dans ce bundle.

Concernant ses caractéristiques brutes, elle intègre un écran HD de 6,2 pouces, une puce Nvidia Tegra X1 associée à 4 Go de mémoire vive (que l’on retrouve par exemple dans la NVIDIA Shield 2017), une batterie de 4 310 mAh qui lui procure une autonomie de 2 à 3 heures en jeu et une capacité de stockage de 32 Go (extensible via micro SD).

Pourquoi recommande-t-on ce bundle ?

La console idéale pour jouer à plusieurs en local

Son riche catalogue de jeux, dont de belles exclusivités made by Nintendo

1 jeu offert + 35 euros à dépenser sur l’eShop

