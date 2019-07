Vous attendiez une baisse de prix pour acquérir la Nintendo Switch ? La console hybride de Big N est aujourd’hui remisée à 265 euros pendant les Amazon Prime Day 2019 — disponible en noir et néon.

Commercialisée à 299 euros depuis sa sortie en France, la Nintendo Switch est aujourd’hui disponible à 265 euros pendant les Prime Day 2019 sur Amazon, soit une économie de 34 euros sur son prix d’origine.

La Nintendo Switch doit en partie son succès à sa polyvalence dans l’utilisation de la console. Seul ou à plusieurs grâce aux Joy-Con détachables, il est alors possible de jouer en mode nomade, en mode tablette et en mode TV. Un argument pourtant principal que n’apportera pas la nouvelle Nintendo Switch Lite, par exemple.

Vous pourrez alors profiter de l’immense catalogue de l’eShop, dont des jeux comme Super Smash Bros Ultimate ou encore Super Mario Party qui sont — il faut bien l’avouer — plus agréables à jouer sur un téléviseur. Évidemment, cela ne vous empêche pas d’apprécier une petite partie de Mario Kart 8 Deluxe (ou Crash Team Racing Nitro-Fueled) à plusieurs lors d’un pique-nique entre amis ou de jouer à un petit jeu indépendant (Stardew Valley, Celeste, Dead Cells, etc.) en solo sur le chemin du travail. Tout le concept de console hybride donc.

Concernant ses caractéristiques brutes, elle intègre un écran HD de 6,2 pouces, une puce Nvidia Tegra X1 associée à 4 Go de mémoire vive (que l’on retrouve par exemple dans la NVIDIA Shield 2017), une batterie de 4 310 mAh qui lui procure une autonomie de 2 à 3 heures en jeu et une capacité de stockage de 32 Go (extensible via micro SD).

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

Idéale pour jouer à plusieurs

Un catalogue de jeux plutôt fourni

Son concept de console hybride, tout simplement

La Nintendo Switch est aujourd’hui disponible sur Amazon à 265 euros grâce aux réductions des Prime Day 2019.

Retrouvez la Nintendo Switch Gris à 265 euros

Retrouvez la Nintendo Switch Néon à 265 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.