Besoin d’une souris sans-fil de qualité et pas trop cher ? C’est le moment de craquer. Amazon propose aujourd’hui l’excellente souris sans-fil MX Anywhere de Logitech pour moins de 30 euros contre 79 euros lors de sa commercialisation initiale. Un tarif jamais vu pour le produit dont la réputation n’est plus à faire.

La MX Anywhere est la souris nomade de Logitech, elle mise donc sur la compacité pour convaincre. Moins luxueuse que le MX Master, elle dispose tout de même de 2 boutons supplémentaires sur la tranche en plus des classiques clics droit / gauche et celui de la molette. Cette dernière est également un peu particulière puisqu’elle passe automatiquement d’un mode cranté à un mode libre en fonction de la vitesse à laquelle vous parcourez un document. Il est également possible de forcer le mode libre si vous préférez.

Elle se connecte via Bluetooth ou le fameux dongle unificateur pour les produits Logitech sans-fil. Grâce à cette double connectivité, elle pourra s’utiliser aussi bien sur un iPad (avec iPad OS) que sur un ordinateur (avec ou sans port USB-A du coup). Notez qu’en Bluetooth elle peut se connecter à trois appareils et passer de l’un à l’autre à la volée grâce à un bouton situé sous la souris.

Son capteur lui permet de fonctionner sur toutes les surfaces, ce qui est assez pratique pour une souris orientée nomade. Elle se recharge via Micro USB et Logitech revendique une autonomie de 2 mois sur la base d’une utilisation de 6h par jour. Vous avez de la marge, et vous pouvez de toute façon très bien vous en servir pendant qu’elle charge. Bref, c’est une souris sans-fil extrêmement polyvalente que nous vous recommandons vivement.

Pourquoi recommande-t-on cette souris ?

Un format compact

Via Bluetooth ou le dongle USB fourni

Elle fonctionne sur toutes les surfaces

Une excellente autonomie

La Logitech MX Anywhere est disponible à 29,90 euros sur Amazon dans la limite des stocks disponibles.

