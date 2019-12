PS4 : le casque PlayStation VR avec 5 jeux est en promotion pour Noël

Si vous avez déjà une PS4 ou PS4 Pro, c’est le bon moment de goûter à la réalité virtuelle de Sony. Le mégapack du PlayStation VR avec 5 jeux (VR Worlds, Skyrim, Astrobot, Everybody’s Golf et Resident Evil 7) est remisé 219 euros au lieu de 349 euros.

La VR (Virtual Reality, ou réalité virtuelle) est une technologie qui attire forcément la curiosité. Cependant, il y a plusieurs barrières : le prix et le catalogue de jeux. S’il faut admettre que c’était vrai au début, c’est totalement différent maintenant. Les prix ne cessent de baisser et les jeux se font de plus en plus nombreux.

En bref

Son confort et sa simplicité d’utilisation

Un catalogue de jeux qui ne cesse de grandir

La réalité virtuelle accessible sur console de salon

Au lieu de 349 euros, le mégapack du PlayStation VR est aujourd’hui disponible à 219 euros sur Amazon et Cdiscount, soit une économie de 130 euros sur son prix d’origine.

Il inclut la deuxième version du casque de réalité virtuelle, la deuxième version de la caméra également, ainsi que 5 jeux compatibles VR : VR Worlds, Skyrim, Astrobot, Everybody’s Golf et surtout Resident Evil 7.

En comparaison d’un Oculus Rift ou un HTC Vive, le PlayStation VR est le casque de réalité virtuelle le moins cher du marché dans la catégorie des jeux vidéo. Il est d’ailleurs le seul disponible sur console de salon, si l’on exclut celui en carton pour la Nintendo Switch. Bien conçu, le casque de Sony est agréable à porter sur la tête même après quelques heures de jeu, à condition que les effets visuels ne vous donnent pas des vertiges entre temps (oui, pensez à faire des pauses).

Grâce à un boîtier (vendu avec), le PS VR se connecte directement à votre PS4, PS4 Slim ou PS4 Pro. Il est également nécessaire d’installer la caméra pour jouer, car cette dernière est indispensable afin de détecter la bande lumineuse (et donc les mouvements) de la manette DualShock 4. Le casque intègre par ailleurs un écran OLED affichant une définition Full HD, un angle de vision de 100 degrés, ainsi que de nombreux capteurs, dont un gyroscope et un accéléromètre.

Pour en savoir plus sur le casque de Sony, n’hésitez pas à consulter notre test complet du PlayStation VR.

